Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 18-19 листопада

Цьогорічні вихідні підходять для найрізноманітнішого – як пасивного, так і активного – відпочинку, тому за ці два дні можна встигнути дуже багато, до того ж, у різних сферах життя.

18 і 19 листопада – час, що дозволяє досягти успіху як розумової та інтелектуальної, так і в матеріальній та фізичній галузях, головне – правильно спланувати свою діяльність, щоб оптимально використовувати енергію кожного дня. Кому пощастить у цей час?

Субота, 18 листопада, спокійний і неквапливий день, який «тікатиме» як річка з плавною течією, захоплюючи нас за собою. Найкраща лінія поведінки – відчути неквапливість і статечність енергій дня і підкоритися їм, будь-який опір та спроба всьому всупереч діяти активно обернеться не на благо людині, а проти неї. Час максимально сприятливий для розумової та інтелектуальної діяльності, що у вихідний може стосуватися не тільки роботи, якщо її захочеться взяти додому, а й проходження тестів і навіть розгадування кросвордів. Неділя, 19 листопада, день, коли сильна енергія, що наповнює організм, створить відчуття всемогутності. Найбільш затребуваними якостями стануть благородство та великодушність, а найактуальнішим заняттям – благодійність. Добро, зроблене в цей час, втім, як і зло, практично блискавично повернеться бумерангом.

Рак

Ракам потрібно скористатися сприятливими енергіями нинішніх вихідних, щоб налагодити стосунки у сім'ї. Не можна сказати, що вдома в них панує конфліктна ситуація, але представники знака настільки сенсетивні та чутливі, що найменшу загрозу сварки сприймають як моральну трагедію. Але цими днями їхні домівники – насамперед кохана людина – будуть налаштовані на знаходження спільної мови та ліквідацію будь-яких загроз у спілкуванні.

Лев

Левам зірки рекомендують присвятити нинішні дні – як і належить вихідним – відпочинку та розслабленню. Щоправда, для цього їм необхідно врахувати енергії дня: у суботу проведення часу має бути статечним і неквапливим, а в неділю – активним, енергійним та діяльним. Якщо представники знака врахують рекомендації зірок, новий робочий тиждень вони зустрінуть не лише у добрій фізичній формі, а й у чудовому настрої.

Водолій

Водолії зможуть почуватися трохи чарівниками: все, що вони скажуть – чи подумають – миттєво матеріалізується. Тому важливо вибрати першочергові мрії, які хотіли б втілити у життя представники знака, та зосередитись саме на них. Ну, і, звичайно, в жодному разі сьогодні – втім, як і завжди – не можна включати до списку бажань зло щодо інших людей – бумеранг нікому не потрібний.

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