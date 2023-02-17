Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 18-19 лютого

Сьогоднішні вихідні є вдалими для відпочинку, щоправда, він має бути різним – як активним і творчим, так пасивним і споглядальним.

18 та 19 лютого є двома крайнощами, що унеможливлює єдину програму на вихідні – наприклад, дводенну поїздку на дачу чи екскурсію: у кожного дня – своя "програма". Кому пощастить у цей кардинально протилежний час?

Субота, 18 лютого, – день кришталевої місячної енергетики, яка вносить позитив до всіх сфер людської діяльності. Головне, не порушувати її поганими вчинками, сварками і скандалами, навіть крики та злі думки перебувають під забороною. Відпочивати можна не лише пасивно, а й активно, головне, щоб обрана справа була схожою на медитацію – наприклад, можна займатися роботою на дачі та в саду, де в цей час уже можна знайти важливі й потрібні справи. Уникати варто лише руйнівних дій – за них дуже швидко доведеться відповісти перед Всесвітом. Неділя, 19 лютого, на відміну від суботи, є найнебезпечнішим днем у всьому місячному календарі, негативна енергетика якого буквально зашкалює. З іншими людьми – особливо неприємними чи неадекватними – у цей час краще не спілкуватися, з дому – без нагальної потреби – не виходити. Та й у стінах своєї оселі бажано поводитися тихо й сумирно – не варто привертати до себе увагу злих сил, які в цей час дуже сильні. Потрібно приділити час – і увагу – справам, на які в інші дні не вистачає часу: читанню, перегляду улюблених фільмів та просто безцільному відпочинку – сьогодні можна собі його дозволити.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам бажано зайнятися аналітикою: спокійне й пасивне проведення часу, яке рекомендоване в ці дні зірками, дасть їм можливість відволіктися від метушні і зосередитися на розумових процесах. Їх об'єктом бажано вибрати професійну діяльність: підбивши підсумки виконаної роботи, можна буде зрозуміти, як діяти, щоб досягти серйозного успіху.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям зірки рекомендують зайнятися творчістю. Що саме вони оберуть – особливого значення не має, головне, щоб це стало для представників знаку не необхідністю – скажімо, заради заробляння грошей, а чистим задоволенням. Лише в такому разі їм вдасться створити справжній витвір мистецтва, який згодом можна буде непогано продати, якщо, звісно, з'явиться таке бажання.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби за звичкою сконцентруються на особистому житті, що дасть їм можливість влаштувати його так, як вони того хочуть – тобто в повній відповідності до їхніх романтичних мрій. Стосунки, що почалися в цей час, отримають усі шанси на довге і щасливе існування, особливо якщо представники знака дбайливо ставитимуться до свого партнера, не піддаючи його випробуванням своїми ревнощами.

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