Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 18-19 січня

Субота – 18 січня – час, коли активізуються – сили зла і, як наслідок, токсичні люди, від яких – щоб уникнути неприємних наслідків – краще триматися подалі. Необхідно утриматися від участі у публічних скандалах, спалахнути у громадських місцях: вони заберуть енергію, яка потрібна для життя та роботи. Оптимальним варіантом взагалі не виходитиме з дому, що цілком можливо у вихідний день – це найкращий спосіб зберегти своє психічне здоров'я.

Неділя, 19 січня, – час припливу потужної космічної енергії, яку потрібно витратити на добрі – і головне – творчі сили. Будь-яка руйнівна справа – навіть якщо йтиметься про підготовку квартири до ремонту – призведе до негативних життєвих наслідків. Цього дня також можна – і треба – робити роботу над помилками: аналізувати свої здобутки та хиби, щоб зробити важливі висновки на майбутнє.

Рак

Ракам, які високо цінують матеріальні блага, вкотре пощастить саме у цій сфері життя. Прибуток, який отримають представники знака, найімовірніше, виявиться несподіваним навіть для них самих: хтось дізнається про збільшення зарплати, когось «відшукають» невиплачені раніше гонорари, які прийдуть, незважаючи на вихідні дні, а комусь зроблять цінний подарунок. Фінансовий прибуток – згодом – може принести й ідея, яка спаде на думку саме цими днями. Не варто шкодувати часу на її обмірковування та розроблення – вона може виявитися більш ніж перспективною.

Діва

Діви, які останнім часом занурилися у найрізноманітніші – як професійні, так і побутові – проблеми, отримають шанс позбутися їх одночасно. Події цих днів повернуть все таким чином, що питання, які мучать представників знака, почнуть – на їхній найбільший подив – вирішуватися самі, одне за одним. Комусь це здасться помахом чарівної палички, комусь – подарунком зірок, але, у будь-якому разі, якість життя в найближчому майбутньому зросте в рази, а тригером для щасливих життєвих змін стануть саме ці вихідні.

Козоріг

Козорогам важливо зробити все, щоб вихідні були у них не лише у календарі, а й у реальному житті. Необхідно відмовитися від будь-якої роботи - як у професійній, так і в побутовій сфері, не допускаючи навіть думок про неї. Можливо, для представників цього знака це буде не так просто, як здається на перший погляд – надто велика сила звички все і завжди тримати під контролем, але тим, хто зможе абстрагуватися від зовнішніх факторів та зосередитися на своєму внутрішньому світі, вдасться за два дні відпочити так, ніби вони цілий місяць провели на курорті.

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