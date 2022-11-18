Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 19-20 листопада

Нинішні вихідні припадають на ненайлегші дні місячного календаря, тому в цей час варто відмовитися від усього, що так чи інакше пов'язано з роботою, спілкуванням чи активним відпочинком – доречний лише пасивний відпочинок, а також усамітнення та спокій.

19 і 20 листопада призначені для того, щоб звернутися до свого внутрішнього "я": поміркувати про життя та свою роль у ньому, проаналізувати успіхи й помилки, зробити висновки як із першого, так і з другого. А от від контактів з людьми навколо – особливо з тими, хто не є рідними та близькими – бажано себе захистити, оскільки спілкування на всіх рівнях у ці дні завдасть лише шкоди. Кому пощастить у такий непростий час?

Субота, 19 листопада, не призначена навіть для побутових справ – на них може просто не вистачити сил. Енергії у людей занадто мало, тож необхідно зробити все для того, щоб якось її поповнити: погуляти на свіжому повітрі (воно може творити чудеса), сходити до театру (якщо, звісно, в наш складний час людина має таку можливість) або просто відпочити вдома з книжкою в одній руці і склянкою чаю в іншій – це задоволення вже точно доступне всім. Натомість цього дня буквально на кожному кроці можуть траплятися знаки долі, які в жодному разі не можна ігнорувати – вони нестимуть важливі підказки щодо того, як вчинити в тій чи іншій життєвій ситуації.

Неділю, 20 листопада, бажано провести в добровільному самітництві: нікуди не виходити і ні з ким не спілкуватися. Річ у тім, що енергії дня активно підштовхуватимуть людей до конфліктів, які нікому не потрібні не лише з моральної, а й із практичної точки зору: розбіжностей вони не вирішать, а ось останні сили заберуть. Якщо ж доведеться залишити рідні стіни і вийти на закупівлі, необхідно ретельно обмірковувати кожне придбання, навіть якщо йдеться всього лише про продукти харчування й побутової хімії – великий ризик купити те, що піде просто у відро для сміття.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни цілком можуть розраховувати на фінансове благополуччя, яке може набути будь-яких – часом найнесподіваніших – форм. Є ймовірність того, що вони отримають загублений десь давній – ще весняно-зимовий – гонорар або приймуть у дар пристойну суму від щедрого спонсора чи мецената. Як розпорядитися коштами, що надійшли, вирішувати самим представникам знака, але зірки радять вкласти їх у справу.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки несподівано для себе знайду щось, що для них є дуже важливим і цінним. Так, наводячи лад у будинку, вони можуть знайти дорогу для себе річ, яку давно вважали втраченою. Це може бути як антикварна бабусина брошка, дорога як пам'ять, так і важливий документ, поновлення якого потребувало би багато часу й сил. У будь-якому разі радість представників знака не матиме меж.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви можуть побачити віщий сон, який окрім того, що буде яскравим і барвистим – просто справжнім витвором мистецтва, ще й передбачить неймовірні для них – і дуже приємні – зміни в житті. Єдине, від чого застерігають представників знака зірки – це від бажання розділити з кимось свою радість. Висловлене вголос, пророцтво, найімовірніше, втратить свою силу, а цього не можна допустити.