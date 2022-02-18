Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 19-20 лютого

Цьогорічні вихідні, 19 та 20 лютого, припадають на місячні дні, які – через свою енергетику – більше підходять для буднів, але вибирати не доведеться – необхідно враховувати особливості цього часу.

У суботу люди опанують енергію звершень, що дозволяє з розбігу взяти будь-яку професійну вершину, а в неділю можна буде провести ревізію вчинків, вчинених у попередній період, і, зробивши правильні висновки, рухатися далі. Кому пощастить вихідними – 19 та 20 лютого?

Субота, 19 лютого, підходить для будь-яких – навіть найсміливіших – звершень, про які ще кілька днів тому можна лише мріяти. Шкода, що такий день випадає на вихідний – будь-коли можна було зрушити професійні гори. Сьогодні ж можна направити потужну енергію на вирішення господарських та побутових питань, яких у будь-якому будинку нагромадилося чимало. Проте навіть тут не варто розмінюватися на дрібниці: можна – і потрібно – замахуватися на справді серйозні домашні проєкти, наприклад, капітальний ремонт.

Неділя, 20 лютого, виявиться під пару суботі: цей день передбачає революційні зміни у всіх сферах життя і діяльності, і робота над домашнім інтер'єром цілком укладається в цю схему. Якщо ж перебудова і переставляння у своєму житлі на порядку денному не стоїть, можна направити свою енергію, що вимагає виходу, на прибирання будинку і позбавлення його від мотлоху: звичайно, для вихідного дня це не найтрадиційніші заняття, але в іншому разі внутрішні сили можуть просто розірвати людину зсередини.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – особливо ті з них, хто останнім часом заплутався у професійних та особистих питаннях – цими днями зможуть скинути частину моральної тяжкості зі своїх плечей. До того ж врегулювання всіх проблем відбудеться начебто саме собою, без будь-яких зусиль з боку представників знака. Їм же залишиться тільки перевести дух, зітхнувши з полегшенням, і неодмінно зробити висновки з того, що сталося, щоб надалі не потрапляти до такого "капкана" – для цієї мети більше підійде неділя.

Телець (21.04 – 21.05)

Будь-які справи – у цьому разі переважно домашні, але, можливо, і професійні – у цей час увінчаються успіхом. Щоправда, для цього необхідно буде дотриматися однієї умови: перш ніж братися за нові звершення, хоч би якої властивості вони були, необхідно довести до ладу старі. Так, про жоден ремонт не може йтися, якщо в квартирі незібрані і невивезені речі, а також не приховані від будівельного бруду меблі, так що варто поквапитися і ретельно все підготувати.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, позбувшись проблем, які до цього часу отруювали їм життя, не тільки відчують неймовірне душевне полегшення, а й замисляться над новими проєктами, які вони – за вдалого збігу обставин – можуть найближчим часом втілити у життя. Не можна сказати, що всі ідеї, які спадуть їм на думку цими вихідними, віщують однаковий успіх, але деякі з них виявляться воістину геніальними. Їх варто вичленувати із загальної маси задумів – найближчим часом складуться сприятливі умови для реалізації.

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