Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 2-3 березня

Нинішні вихідні, 2 та 3 березня, шкода витрачати на відпочинок у загальноприйнятому значенні цього слова – їхня енергетика дає чудову можливість для покращення життя – насамперед у якісному сенсі.

Субота, 2 березня, день революційних змін, коли кожного з нас переповнює сильна творча енергія, головне – направити її на реалізацію важливих та необхідних цілей. Звичайно, цей – сприятливий для продуктивних професійних кроків – період можна витратити і на активний відпочинок, але краще все-таки використати умови, які складуться в цей час для роботи над важливими проєктами.

Неділя, 3 березня, день розуміння мудрості, опанування новими знаннями та проникнення в таємниці та секрети, які, здавалося ще вчора, практично неможливо розгадати. Його теж нераціонально витрачати на відпочинок – принаймні у загальноприйнятому значенні цього слова – набагато правильніше буде присвятити день інтелектуальній роботі. Кому пощастить у такий цікавий час?

Близнята

Близнятам, які давно б'ються над розгадкою однієї – дуже важливої для них – таємниці, нарешті вдасться її розкрити. Одним із них вона допоможе у професійному, іншим – в особистому житті, у будь-якому разі призвівши до природного – і приємного – результату. Щоправда, на цьому представники найдопитливішого знака не зупиняться – вони одразу знайдуть собі нову таємницю, яка потребує розгадки.

Діва

Дівам нарешті вдасться відшукати людину, яку вони втратили вже досить давно, і жодні сучасні способи комунікації – включаючи соцмережі – не давали їм її виявити. Як з'ясується, вони використовували далеко не всі доступні їм способи, але тепер вони виправлять помилку і продовжать стосунки, які їм дуже дорогі, через що їхня радість не матиме межі.

Терези

Терези зможуть – нарешті! – визначитися, чого саме вони хочуть досягти у найважливішій для них сфері життя: для одних вона виявиться професійною, для інших – особистою. Більше того, сьогодні їм вдасться визначитися з тим, якими способами вони зможуть досягти своєї заповітної мети, а це для представників одного з найнерішучіших представників знака вже саме собою велике досягнення.

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