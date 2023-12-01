Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 2-3 грудня

Енергетика суботи та неділі, які випадають на 2 та 3 грудня, потужна та творча, коли потрібно не розмірковувати, а діяти, не допускаючи сумнівів у своїх силах та правильності своїх дій. Такими днями людині до снаги будь-які революційні перетворення, що стосуються всіх сфер життя та діяльності. Такий час шкода витрачати на відпочинок: на такий сприятливий збіг обставин для старту професійних проєктів доведеться чекати цілий місяць. Тож не варто упускати щасливий шанс, а відпочити можна і потім. Втім, якщо без нього зовсім не обійтися, відпочинок має бути максимально активним – у вигляді занять зимовими видами спорту, походів, бігу або хоча б швидкої ходьби – це дозволить витратити енергію. Кому пощастить у такий час?

Овен

Овнам можна вирушати у відрядження – всі цілі, які вони собі поставили, виявляться виконаними на «відмінно». Можна проводити ділові переговори – партнери, від згоди яких залежить важлива – зокрема, і з фінансової точки зору, – справа, охоче йтимуть на поступки, а це означає, що найближчим часом спільний бізнес-захід принесе прибуток. Також вдасться поєднати приємне з корисним: відвідати визначні пам'ятки.

Діва

Зустрічі, призначені на цей день, незалежно від того, носитимуть вони професійний, дружній чи особистий характер, виявляться на диво вдалими. В одних випадках можна буде досягти домовленості щодо важливих ділових питань, в інших – отримати задоволення від спілкування з людиною, яка дивиться на речі так само, як і ти, або, навпаки, має свою – дуже цікаву – точку зору.

Стрілець

Стрільці – особливо ті з них, хто й думати забув про особисте життя – цими днями зможуть зрозуміти, що даремно поквапилися – на них чекають приємні події саме в цій сфері життя. У кожного з представників знака вони розвиватимуться по-своєму: хтось познайомиться з людиною, яка за всіма показниками є їхньою другою половинкою, а хтось навпаки – зустріне того, кого колись кохав і незважаючи на минулі роки, так і не зміг забути.

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