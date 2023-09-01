Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 2-3 вересня

Тим не менш, 2 і 3 вересня цілком можна провести не тільки безпечно, але й із задоволенням, якщо знайти для них правильні заняття і, як наслідок, настрої, тоді негатив пройде повз, не зіпсувавши нам вихідних. Кому пощастить у цей непростий час?

Субота, 2 вересня, день, коли люди стають апатичними та безвільними, через що легко довіряють думці оточення і, в результаті, потрапляють під його вплив. Зберегти свою індивідуальність буде складно, але необхідно, інакше можна збитися з життєвого шляху і піти зовсім не туди, куди спочатку планувалося. Особливо уважними треба бути батькам дітей-підлітків, схильних довіряти чужим на слово, не аналізуючи їхні справжні спонукання. Неділю, 3 вересня, астрологи часто називають диявольською: великий ризик стати жертвою чужого – негативного – впливу і, як наслідок, пішаком у чужій грі. Єдина рекомендація, яку дають нам у цей час, говорить: не варто без необхідності залишати свій будинок, тим більше, що в ньому теж можна знайти заняття до душі — наприклад, провести генеральне прибирання, яке очистить житло не тільки фізично, а й морально та енергетично.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам цими днями доведеться ухвалити важливе життєве рішення, але успішним воно буде лише в тому разі, якщо вони зроблять це самостійно – без будь-яких порад. В особливо складних випадках можна звернутися до друзів, але тільки тих, яким представники знака довіряють повністю і беззастережно, можна сказати навіть більше, ніж самим собі. У такому разі вдасться безпомилково відповісти на важливе запитання, що сприятливо вплине на стан справ.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези отримають приємну звістку, на яку останнім часом уже встигли втратити надію. Затрималася вона, найімовірніше, з поважних причин, а надійде у вигляді електронного листа або повідомлення в месенджері. Відомості, які містяться в ній, наведуть представників знака на важливі думки про те, як змінити своє життя на краще – вже наступного тижня можна ставати до їхнього втілення.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам зірки наполегливо рекомендують витратити дні не для роботи над новими проєктами, що вони часто роблять не лише у будні, а й у вихідні дні, а для підготовки до них. Саме сьогодні представникам цього – скрупульозного – знака, завдяки ясності розуму, вдасться визначити найважливішу для них мету, а також вигадати стратегію та тактику, які дозволять її досягти. За допомогою підготовчих заходів, проведених цими днями, вони зможуть виконати завдання, яке поставили перед собою, на ура.

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