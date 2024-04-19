Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 20-21 квітня

Нинішні вихідні – 20-21 квітня – спонукають до відпочинку лише частково, та й то тільки для активного – пасивний із такою потужною енергетикою, яку можна буде відчути в цей час, протипоказаний.

Субота, 20 квітня, – час зустрічі з минулим. Воно може набути будь-якого – найнесподіванішого – образу, але завжди повертає нас до тих людей та подій, щодо яких ми, як кажуть зараз, не закрили гештальт. У такі дні, як цей, життя дає нам ще один шанс виправити ситуацію: або продовжити процес, — чи взаємини — або завершити їх раз і назавжди. Втім, зустріч із колишнім часто несе з собою приємні моменти, пов'язані зі спогадами: у них можна поринути як з людиною, з якою вони пов'язані, так і на самоті – гарний настрій із романтичним та нотками у будь-якому випадку буде забезпечено.

Неділя, 21 квітня, один із найенергетично потужніших днів місячного календаря: надлишок сил, який у такий час відчувають навіть найледачіші й апатичні люди, дозволяє здійснити те, що ще вчора здавалося нереальним. Такий час шкода витрачати на відпочинок, навіть максимально активний і пізнавальний. Краще присвятити його вирішенню професійних питань, а відпочити можна буде вже в понеділок: його енергетика для серйозної – та відповідальної – роботи не призначена.

Рак

Раки зможуть отримати результат, на який не сподівалися. Для одних представників знака такий – приємний – результат буде пов'язаний із професійною діяльністю, для інших – з особистим життям. У будь-якому разі важливо пам'ятати, що бездіяльність навряд чи призведе до бажаного результату – необхідно «бити лапками».

Діва

Діви, незважаючи на вихідні, зможуть поспілкуватися із начальством чи колегами. На них чекає приємна розмова, під час якої вони дізнаються, як високо їх цінують у колективі – на всіх його рівнях. Також велика ймовірність звістки про підвищення по службі або збільшення заробітної плати – вже у понеділок їх буде підтверджено офіційно.

Козоріг

Козорогам зірки радять приготуватися до доленосної події, яка буквально переверне їхнє життя з ніг на голову – у позитивному значенні цього слова. Найімовірніше, це буде пов'язано з появою в їхньому житті людини, яка визначатиме їхнє життя не лише на найближчу, а й на далеку перспективу.

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