Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 20-21 липня

Нинішні вихідні, 20 і 21 липня, протилежні за своєю енергетикою, але водночас однаково не сприяють до активним діям, зокрема й у плані відпочинку, про що важливо пам'ятати, складаючи плани на ці дні.

Субота, 20 липня, є досить складним днем, який астрологи вважають часом випробувань для кожної людини: життя ставить перед нами непрості завдання, а потім уважно спостерігає, даємо раду ми з ними чи ні. Він не підходить для роботи – зокрема й домашньої, тому що його мета – робота над помилками, насамперед у взаєминах із іншими людьми. Не тільки можна, а й потрібно аналізувати власні слова та вчинки, намагаючись зрозуміти, яким чином вони відбилися на іншій – особливо близькій – людині. Якщо вплив був негативним, ще не пізно виправити хибу – визнати свою помилку та перепросити, можливо, ще вдасться повернути стосунки на колишній – доброзичливий рівень.

Неділя, 21 липня, є днем загальної – світової – гармонії, тому він передбачає лише пасивний відпочинок – будь-які різкі рухи в цей час перебувають під забороною. До того ж, він має бути максимально комфортним, тому над походами та екскурсіями потрібно віддати перевагу перебуванню біля водойм або лісу. У цей час також треба миритися з тими, з ким ми – ненароком чи навмисно – посварилися: достатньо зробити один крок назустріч, щоб отримати відпущення всіх гріхів.

Близнята

Близнятам, які останнім часом сумніваються в тому, чи правильним життєвим шляхом вони йдуть, необхідно звернути увагу на сни, які будуть снитися цими вихідними. Навряд чи вони будуть віщими в прямому розумінні слова – жодних пророцтв від них не слід очікувати, але сама атмосфера снів багато про що скаже представникам знака: якщо вона буде спокійною і приємною, отже, все в їхньому житті відбувається правильно, і – навпаки.

Терези

Терези, незважаючи на вихідні, зможуть вирішити важливі для них робочі питання. Звичайно, ці дні не підходять для активних дій, але заборони на різні переговори, зокрема й ділові, в цей час немає, то чому б не скористатися такою можливістю залагодити наявні проблеми. Щоправда, для дзвінків та спілкування краще вибирати неділю – енергетика суботи надто важка для досягнення домовленостей.

Риби

Рибам можна вирушати у подорож, про яку вони давно мріяли і яку заздалегідь – і із задоволенням – планували. Будучи розпочатою цими вихідними – особливо, в неділю – вона не принесе вам неприємних несподіванок: все складатиметься відповідно до ваших планів, а в деяких випадках навіть перевершить їх у позитивних аспектах, а враження стануть приємними спогадами, які зігріють узимку.

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