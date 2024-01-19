Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 20-21 січня

Нинішні вихідні, 20 і 21 січня, однаково добре підходять для відпочинку, але тільки в тому разі, якщо він буде активним – пасивне проведення часу піде всупереч місячним енергіям днів.

Субота, 20 січня, день потужної енергетики, яку зірки рекомендують направити не на результат, а на процес. Оскільки йдеться про вихідний, можна припустити, що це твердження стосуватиметься клопотів по дому чи подій в особистому житті. Неділя, 21 січня, також сприяє активним діям – наприклад, заняттю спортом, найкраще – на свіжому повітрі. Також цього дня кожному доведеться відповідати за вчинки, які були здійснені у попередній тимчасовий період – тут, як кажуть, що було «посіяно», то доведеться і «пожати». Кому пощастить у цей час?

Близнята

У Близнят на перший план вийдуть стосунки з коханою людиною – вони займуть усі думки та час представників знака. Можна – і навіть потрібно – призначати побачення, вони – особливо якщо постаратися – пройдуть у романтичному стилі та запам'ятаються надовго, а то й на все життя. Ну а вишнею на торті цілком може стати важливе пояснення – освідчення в коханні чи пропозиція руки та серця.

Лев

На Левів чекає приємний сюрприз, який торкнеться когось із людей, які перебувають у їхньому оточенні. Довгий час вони ставилися до неї без належної уваги, можна навіть сказати – з нехтуванням, оскільки мало спілкувалися з цією людиною і практично нічого про неї не знали. Цими днями, щиро поговоривши, вони зрозуміють, як багато втратили, відмовившись від спілкування – ця людина тепер стане їхнім другом.

Скорпіон

Скорпіонам максимум часу потрібно провести із сім'єю. Найкраще – зібрати всіх своїх рідних під одним дахом, влаштувавши невелике – не галасливе та метушливе, а спокійне та душевне – свято. Можливо, таке проведення часу стане для самих представників знака та їхньої сім'ї доброю традицією, якої дотримуватимуться не тільки вони, а й їхні нащадки – діти та онуки.

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