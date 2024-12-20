Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 21-22 грудня

Нинішні вихідні – 21 та 22 грудня – призначені як для активних дій, так і для розумової діяльності: будь-який напрям виявиться успішним – головне: визначити мету та рухатися до неї.

Субота, 21 грудня, день революційних змін у всіх сферах життя, коли необхідно активно діяти, не роблячи перерв і, тим більше, не задкуючи назад – потужною енергією, яку нададуть нам у цей час зірки, необхідно використати з максимальною ефективністю. Як адаптувати особливості цього місячного дня до дня вихідного, кожному з нас потрібно вирішувати самостійно: можна як вирішувати професійні завдання (шкода втрачати такий сприятливий час!), так і активно відпочивати – наприклад, займатися спортом.

Неділя, 22 грудня, день значного посилення розумових здібностей, коли можна отримувати нові знання (вони засвоюватимуться легко і швидко) і ділитися досвідом з тими, кому він може стати у пригоді, а також займатися благодійністю. А ось спортом цього дня краще не займатися – надто велика ймовірність прикрих травм. Кому пощастить у такий продуктивний час?

Рак

Раків очікує приємна звістка, яка торкнеться переважно їхнього особистого життя. Для кожного представника знака ситуація програється по-своєму, але незмінними залишаться приємні емоції, які вони отримають у результаті. Один із найпоширеніших варіантів: представники знака можуть дізнатися, що людина, якій вони потай симпатизують, відчуває до них романтичні почуття, а отже, цілком імовірно нові – серйозні та тривалі – стосунки не за горами.

Терези

Терези вірять у дива, напевно, тому вони досить часто з ними відбуваються. Нинішні вихідні винятком не стануть, особливо якщо врахувати, що до настання найчарівніших свят – Різдва та Нового року – залишаються лічені дні. Сюрприз, який на них чекає, стосуватиметься тієї царини життя та діяльності, яка на цей момент є найважливішою сферою життя та діяльності: для одних нею стане робота та кар'єра, а для інших – особисте життя.

Скорпіон

Скорпіонам треба приготуватися до приємних подій, пов'язаних із їхніми дітьми. Що це буде – перемога у науковій олімпіаді, успішна участь у спортивних змаганнях, закінчення школи чи перше місце у творчому конкурсі – зірки сказати не можуть, оскільки сімейна ситуація у всіх представників знака відрізняється, але головним залишається одне: необхідно подумати про те, як, якщо можна так висловитися, преміювати свою дитину – орденська оцінка для неї особливо важлива.

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