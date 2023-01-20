Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 21-22 січня

Цьогорічні вихідні однаково добре підходять як для роботи, так і для відпочинку, але для активної діяльності нам може просто не вистачити сил, тому краще присвятити час їх відновленню.

Дні 21 та 22 січня перебувають на стику двох місячних місяців, тому енергетика цієї доби слабка – небажано планувати на цей час реалізацію серйозних проєктів, навіть якщо вони стосуються вирішення господарських питань, краще присвятити його відпочинку та релаксації. Кому пощастить цими днями?

Субота, 21 січня, – день складний і неоднозначний: від самого ранку над нами згущуватимуться енергетичні хмари, що викликають дратівливість із будь-якого – навіть незначного – приводу. У такий час астрологи рекомендують тримати під контролем емоції, менше спілкуватися з оточенням та без особливої необхідності не залишати стіни рідного дому. Головне в цей час – утриматися від можливих конфліктів, тоді вже в другій половині дня настане емоційний перелам – негатив зміниться на позитив. Щоправда, сил на активні дії майже не залишиться, але й потреби у них, найімовірніше, не буде – вечір суботи бажано провести у спокійній розслаблювальній атмосфері за читанням гарного роману чи переглядом нового серіалу.

У неділю, 22 січня, сил – як фізичних, так і моральних – додасться, але витрачати їх на серйозні справи, як і раніше, не слід – таки на календарі вихідний, який краще витратити на приємніші заняття. Якщо ж сидіти склавши руки виявиться зовсім несила, можна зайнятися складанням планів на майбутнє – можна і потрібно ставити перед собою амбітну професійну мету.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята отримають масу підстав для задоволення себе: потенційні роботодавці гідно оцінять їхні професійні досягнення і зроблять — нехай поки що і неофіційно — дуже цікаву пропозицію. Прийнявши її, представники знака зможуть не лише реалізувати свій творчий потенціал та амбіції, а й непогано заробити, що для них не менш – а можливо, й важливіше.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам зірки приготували зустріч із людиною з минулого, з якою вони не бачилися дуже давно, що не заважало їм увесь цей час думати про неї. Побачення виявиться приємним у всіх сенсах: по-перше, співрозмовникам буде про що згадати, а по-друге, з'ясується, що у взаєминах рано ставити крапку – велика ймовірність того, що вони продовжаться, до того ж із набагато більшим успіхом, ніж раніше.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам пощастить в особистому житті, яке в цей час вийде на перший план. У взаєминах із коханою людиною – особливо на першій їх стадії – важливо не робити різких рухів і не форсувати події, це може налякати партнера. Представники знака, які інтуїтивно прийшли до цієї мудрості, можливо, саме в цей час отримають подяку від долі – наприклад, пропозицію руки та серця.

Читайте також: