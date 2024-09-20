Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 21 та 22 вересня

Нинішні вихідні, 21 та 22 вересня, підходять як для відпочинку, так і для роботи, головне – визначити, що для нас важливіше в цей конкретний момент часу, та обрати для діяльності правильний день.

Субота, 21 вересня, один із найтемніших – «сатанинських» – днів місячного календаря, який, проте, ідеальний для вихідного. Оскільки в цей час небажано виходити на вулицю та спілкуватися зі сторонніми людьми (та й з близькими його краще скоротити), складуться сприятливі умови для домашніх справ, наведення ладу та затишку, готування – особливо випічки, що восени – особливо за переходу від тепла до прохолоди — дуже важливо, і власне відпочинку. Можна – і треба – читати, дивитися кіно та серіали, і навіть спати пів дня – а як інакше відновити сили для нового робочого тижня?

Якщо ж є необхідність підготуватися до серйозної – зокрема й професійної – роботи, то цілком можна присвятити день – або хоча б його частину – і цьому, тим більше, що в неділю, 22 вересня, можна розпочати реалізацію будь-якого проєкту. Енергії цього дня дозволять взяти будь-яку вершину у всіх сферах діяльності, до того ж відпочинок у цьому сенсі – не виняток, головне, щоб він був максимально активним. Кому пощастить у цей час?

Телець

Тельці зможуть провести час у своє задоволення, що саме собою для них вже велике щастя – через постійну професійну зайнятість їм не так часто вдасться приділити собі належну увагу навіть вихідними днями. Але нинішні субота та неділя стануть приємним винятком із правила: представники знака займуться тим, що приносить радість саме їм, а це у кожному випадку суворо індивідуально.

Рак

Раки можуть отримати приємну звістку, на яку вони чекають так давно, що в глибині душі вже припинили на неї сподіватися. Але, як з'ясується, дива в нашому житті ще трапляються, і дуже часто це відбувається тоді, коли на них зовсім не чекаєш – ось як цими вихідними. Представникам знака не варто соромитись своєї радості – вони її заслужили рідкісною для нашого часу впевненістю в тому, що все обов'язково буде добре.

Скорпіон

Скорпіони часто влаштовують сюрпризи для близької людини, і з такою самою – завидною – регулярністю отримують їх у відповідь, тому їх важко здивувати чимось у цьому роді. Але нинішніми вихідними їхнім коханим це вдасться: придуманий ними сценарій свята перевершить будь-які – навіть найромантичніші – фантазії, залишиться тільки порадіти, а заразом і вкотре переконатися в тому, що кохання творить дива.

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