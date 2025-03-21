Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 22-23 березня

Нинішні вихідні, 22 та 23 березня, з різних причин підходять для відпочинку, до того ж такого, яким ми називаємо пасивним: чим би ми не займалися, від активних дій необхідно відмовитися.

У суботу, 22 березня, у кожного з нас – навіть тих, хто, здавалося б, орієнтується у всіх життєвих сферах – з'явиться непереборне бажання здобути нові знання, опиратися якому не варто. Водночас неважливо, де ми будемо їх отримувати – у бібліотеці чи в інтернет-режимі, головне, що в найближчому майбутньому вони знадобляться в роботі та дозволять досягти приголоммшливих результатів у професії чи бізнесі. А ось від занять спортом сьогодні варто відмовитися — вони можуть призвести до серйозних травм, особливо це стосується хребта.

Неділю, 23 березня, астрологи називають днем випробувань, що стосуються, насамперед, взаємин з оточенням – особливо близькими людьми. Щоб уникнути неприємних наслідків, не варто з'ясовувати стосунки: навіть якщо цей процес необхідний, краще відкласти його до початку наступного тижня – сьогодні добром він не закінчиться. Відчувши дратівливість, яка досить швидко може перерости в агресію, бажано і зовсім відмовитися від спілкування з будь-ким. Кому пощастить в такий непростий, але цікавий час?

Телець

Тельці можуть розраховувати на нечуване фінансове везіння, яке відкриє перед ними блискучі перспективи – як у бізнесі та професії, так і в особистому житті. У першому випадку вже на початку наступного тижня вони зможуть інвестувати кошти у стартап, який, реалізований, принесе їм не лише гроші, а й популярність. У другому – влаштувати собі невелике, але приємне – і заслужене для них – свято.

Лев

Левам, які з будь-якими життєвими та професійними викликами вважають за краще давати раду самі, цими вихідними знадобиться стороння допомога, яку вони отримають від самої фортуни. Взявши їх під своє заступництво, вона зможе виправити ситуацію, яка привела представників знака до нинішнього глухого кута, а заразом і – так би мовити, легким рухом руки – направити їх потрібним життєвим шляхом.

Риби

Риби, які, обираючи між професійним та особистим життям, як правило, зупиняються на другому, можуть сподіватися на приємні події саме у цій сфері. Близька людина, яка останнім часом – зокрема і з вини самих представників знака – від них віддалилася, почне докладати зусиль, спрямованих на повернення стосунків на свої кола, так що їм самим залишиться лише підтримати мирні ініціативи.

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