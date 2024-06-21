Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 22-23 червня

Нинішні вихідні – 22 та 23 червня – ідеально збалансований час, коли відпочинок може бути повноцінним та різноманітним: можна встигнути повеселитися, активно провести час, а потім насолодитися спокоєм та самотністю.

Субота, 22 червня, єдиний у місячному календарі день, коли можна влаштовувати свята. Зрозуміло, вони відрізняються від тих, які проходили у мирний час, проте сумувати і журитися в цей час не слід: хоч би як склалися обставини, бажано підтримувати стабільно гарний настрій. Можна призначати побачення, зустрічатися з друзями, проводити час із сім'єю – приділяючи особливу увагу дітям та літнім родичам. А ось від занять спортом – особливо екстремальними його видами – краще відмовитись: занадто великий ризик отримання травм.

У неділю, 23 червня, спілкування з оточенням не принесе нічого, крім неприємностей у вигляді як нешкідливих сварок, так і серйозних конфліктів, тому його бажано скоротити до мінімуму. У цьому сенсі той факт, що день припадає на вихідний, зіграє хорошу роль: на вулицю без потреби можна не виходити, а додому гостей – крім найближчих – краще не запрошувати. Дітей – як напередодні – краще не залишати без нагляду: інакше згодом доведеться виправляти те, що вони нароблять.

Близнята

Близнятам — так вже складаються обставини в їхньому житті в цей час — вдасться звернути собі на благо будь-яку ситуацію, в яку вони потраплять. Головна умова, якої треба для червоного дотриматися, — подивитися стан справ об'єктивно, не включаючи емоції і не звертаючи увагу на власні інтереси. У результаті представники знака отримають результат, на який буквально вчора не могли сподіватися.

Терези

Терезам потрібно бути готовим до появи на їхньому шляху людини з минулого, яка залишиться в їхньому житті надовго. Цілком можливо, що взаємини між ними, які колись були перервані з незалежних від обох сторін причини, нехай і не одразу, але відновляться, а отже, доля дасть їм другий шанс здобути особисте щастя – непробачно буде прогаяти такий унікальний і рідкісний шанс .

Водолій

Водолії, які щиро вірять у дива, на власному досвіді зможуть переконатися, що вони справді існують. Як це станеться, не зможуть точно сказати навіть зірки, оскільки в долі кожного представника знака чарівна ситуація набуде свого вигляду. Незважаючи на це, факт залишається фактом – їхнє життя може несподіваним чином змінитися на краще.

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