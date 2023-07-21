Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 22-23 липня

Нинішні вихідні підходять для відпочинку лише частково: — для того, щоб розслабитися та порелаксувати, дні виявляться надто неспокійними, тому для них потрібно буде знайти інше заняття.

22 та 23 липня побайдикувати не вдасться, навіть якщо дуже захочеться, тому можна – і треба – діяти, головне, щоб наші вчинки відповідали енергіям кожного з цих днів. Кому пощастить у цей час?

Субота, 22 червня, день, коли небажано не діяти, але є одна умова: фізичній праці бажано віддати перевагу над розумовою. Тим, чия робота пов'язана з інтелектуальною діяльністю, можна нею зайнятися. Можливо, робити це варто не в такому – прискореному – режимі, як у будній день, але певних успіхів у такому разі вдасться досягти. Якщо потреби в роботі немає або людина з розумовою роботою ніяк не пов'язана, їй можна – і потрібно – читати серйозну літературу або, наприклад, розгадувати кросворди: таке заняття не тільки відволікає від нав'язливих думок, а й тренує розум. У неділю, 23 липня, організм переповнюватиме енергія, яку необхідно використати для того, щоб вирішити питання, які досі вважалися надто складними та трудомісткими, а тому непідйомними, або «зависли» з якихось інших причин. Незважаючи на те, що на календарі вихідний, можна займатися глобальними проєктами – як у професійній, так і в побутовій сфері. Тим, хто вирішить присвятити день відпочинку, варто пам'ятати, що він має бути тільки активним, інакше сили, що вирують усередині, стануть причиною серйозного морального та фізичного дискомфорту.

Діва (22.08 – 23.09)

Для Дів нинішні вихідні можуть стати поворотним моментом у всьому їхньому житті. У якій саме сфері їм варто очікувати змін, залежить від багатьох факторів, тому кожен конкретний випадок необхідно розглядати окремо: у когось вони торкнуться професії, у когось особистого життя. Найважливіше, у будь-якій ситуації — виявитися готовими до того, що все відтепер йтиме набагато краще, ніж раніше.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям пощастить тільки в тому разі, якщо вони цими днями спрямовуватимуть енергію, відпущену ним зірками, у мирне русло, інакше створити нічого не вдасться, а от зруйнувати – легко. Тому представникам знака необхідно – будь-що-будь! – налаштовуватися на позитив, тоді події цього часу перевершать навіть найсміливіші очікування від них, переконуючи в тому, що зміни – це не завжди погано.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби матимуть рідкісний дар красномовства, яким «забезпечать» їх сьогодні зірки, а якщо вони ще й подбають про те, щоб мати в наявності переконливі докази, рівних їм не буде в будь-якій суперечці. Головне, використовувати ці якості винтково з доброю метою — наприклад, щоб схилити на свій бік давнього опонента, суперника або противника. Примушувати людей таким чином робити щось погане не варто за жодних умов.

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