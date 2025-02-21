Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 22-23 лютого

Енергетика нинішніх вихідних – 22 та 23 лютого – є прямо протилежною, тому життя в ці два дні нагадуватиме американські гірки, які передбачають як різке піднесення, так і спуск.

Суботу, 22 лютого, необхідно присвятити здійсненню серйозних – можна сказати, глобальних – проєктів, які – з урахуванням статусу вихідного дня – найімовірніше, виявляться господарськими. Можна також здійснювати рішучі вчинки та ухвалювати сміливі рішення, які докорінно можуть змінити життя. Конфліктів з оточенням не повинно бути, тому можна спілкуватися на будь-якому рівні – домовитися вдасться з усіма.

Неділю, 25 лютого, потрібно провести на самоті, зосередившись на внутрішньому світі, що дозволить переосмислити своє життя, зробивши важливі висновки як з досягнень, так і з поразок. Важливо також звернути увагу на знаки долі, які можуть траплятися у великій кількості то там, то тут.

Кому пощастить у такий багатообіцяльний час?

Овен

Овни можуть розраховувати на виконання бажання, про яке досить довгий час вони могли тільки мріяти, тепер ці – навіть найсміливіші мрії – можуть стати реальністю, головне, бути готовими до того, що це станеться, і не розгубитися. А заразом і зрозуміти, що робити – і про що мріяти – далі, оскільки, нарешті отримавши бажане, представники знака можуть почуватися, як то кажуть, не при справах і занудьгувати.

Діва

Діви можуть розраховувати на великі фінансові надходження, які, незважаючи на вихідні, надійдуть до них саме цими днями. Зірки радять представникам знака не поспішати їх витрачати – хай хоча б ці кілька днів полежать у гаманці. По-перше, так їм вдасться прискорити і посилити грошовий потік, що прямує до них від Всесвіту, а по-друге, на початку тижня вони зможуть витратити гроші холоднокровно і розумно.

Козоріг

Козороги, які є чи не головними скептиками зодіаку, скептично ставляться до всього, що не вкладається в матеріалістичну картину світу, цими днями можуть зіткнутися з тим, що інакше як дивом не назвеш. Для кожного представника знака воно набуде своєї – тільки для нього важливої – форми, але, головне, вони вже не сумніватимуться в тому, що дива в нашому світі хоч і не часто, але трапляються.

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