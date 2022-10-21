Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 22-23 жовтня

22 та 23 жовтня – дні, коли знак енергетики поступово змінюватиметься з "мінуса" на "плюс". В іншому цей час ідеально вдалий для відпочинку, оскільки дозволить відновити сили, які поступово вичерпуються.

Субота, 22 жовтня, – конфліктний день, коли сварки спалахуватимуть повсюдно і майже з нічого – як кажуть, на рівному місці, і це може завдати непоправної шкоди навіть найдавнішим і найміцнішим стосункам. Втім, напруження відчуватиметься не лише у спілкуванні, а й в атмосфері загалом – на нього треба реагувати без емоцій, і тим більше без агресії, тоді вже завтрашній день мине набагато спокійніше.

Неділю, 23 жовтня, можна присвятити релаксу – проблеми, навіть якщо вони існують, вирішуватимуться самі собою – без будь-яких зусиль з боку самої людини. Час також сприятливий для спілкування з родичами, особливо з дітьми та літніми людьми, які останнім часом залишалися поза увагою. Відповіді на всі запитання дасть інтуїція, тому до неї необхідно дослухатися якомога частіше, а ось розум сьогодні – не порадник, тож звертати увагу на його аргументи небажано.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці – особливо ті з них, хто останнім часом опинився не при ділі у професійному плані – можуть отримати привабливу пропозицію щодо нового місця роботи. Оскільки на календарі вихідні, вона матиме напівофіційний характер, тому представники знака отримають час на роздуми, проте вже на початку наступного тижня треба дати відповідь.

Лев (23.07 – 21.08)

Левів супроводжуватиме виключно добросердний настрій, а оскільки користь від позитивного мислення ще ніхто не скасовував, це сприятливо позначиться на справах – переважно побутових і господарських, запланованих на ці вихідні. Тому можна сказати, що в цей час вони не потребуватимуть сторонньої допомоги, а самі стануть ковалями свого щастя.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам зірки обіцяють втілення в життя найзаповітнішої їхньої мрії, що може статися буквально з дня на день. Ну, а оскільки очікування свята часто буває набагато приємнішим за нього самого, їм рекомендується провести ці дні в передчутті. Насамперед необхідно продумати, що вони робитимуть, коли нарешті отримають бажане: це питання не таке просте, як може здатися на перший погляд.

Читайте також: