Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 23-24 березня

Нинішні вихідні, 23 та 24 березня, нестимуть однаково потужний потік космічної енергії, тільки в одному випадку вона матиме позитивний заряд, а в іншому – негативний. У кожному випадку потрібно вибрати свій спосіб відпочинку та відновлення сил.

У суботу, 23 березня, потужний потік космічної енергії зробить людей не тільки неймовірно працездатними, а й креативними: ідеї, які спадають на думку в цей час, дозволять вирішити будь-яке – навіть найпрохідніше – професійне завдання. Успіх у цей час сприятиме всім і в усьому, головне – грамотно розпорядитися такими сприятливими умовами.

Неділя, 24 березня, є «демонічною»: у цей час на поверхню – як землі, так і душі людської – виходять сили зла. Від того, наскільки у людини вистачить сил – і бажання – противитися негативному впливу, багато в чому залежить її майбутнє: очистити зіпсовану карму буде зовсім непросто, а в особливо складних випадках неможливо. День – у неділю це можливо – потрібно провести вдома, обмеживши контакти з навколишнім світом. Кому пощастить у цей час?

Овен

Овнам сьогодні випаде рідкісна можливість реалізувати свої мрії та бажання, втіливши їх у життя. Обставини складуться таким чином, що все ніби зробиться само собою – за помахом чарівної палички, але насправді це не так: просто кількість їхніх мрій перейде в якість, і в результаті можна буде отримати бажане.

Телець

Тельцям зірки можуть подарувати доленосну зустріч із людиною, з якою вони колись розбіглися через власну необачність чи дурість. Таким чином вони отримають другий шанс побудувати взаємини з тим, кого кохають, і, хто, можливо, є їхньою другою половинкою – важливо не прогаяти щасливий шанс – він може стати останнім.

Скорпіон

Левам зірки рекомендують провести ці дні зі своїми близькими – друзями та рідними, спілкування з ними не лише принесе представникам знака масу приємних вражень та незабутніх спогадів, а й поповнить запаси енергії, які останнім часом почали вичерпуватися, тим більше, що вона знадобиться представникам знака вже на початку нового тижня.

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