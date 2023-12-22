Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 23-24 грудня

Нинішні вихідні за енергетикою повністю відповідають своєму календарному призначенню – підготовці до свята та його передодня, тому й провести їх треба так, як хочеться. Кому пощастить у цей час?

Субота, 23 грудня, дуже сильний з енергетичної точки зору день, коли бажання активно діяти відчують навіть ледачі та безініціативні люди. Його не тільки можна, а й потрібно витратити на підготовку до свята: прибирати та прикрашати будинок, готувати страви для новорічного столу у цей час не лише можна, а й потрібно. Перевести дух і морально – духовно – налаштуватися на свято вдасться вже в неділю, 24 грудня, коли час бажано провести, як і належить напередодні Різдва, у тиші та спокої, налаштовуючись на чаклунство. Єдиною роботою, якою бажано займатися цього дня, є благодійність: треба допомагати тим, хто потребує, включаючи безпритульних тварин та птахів.

Овен

Овнам, навіть якщо їх навперебій зазиватимуть у гості друзі та приятелі, зірки наполегливо рекомендують провести святкові вихідні з близькими людьми. Спілкування з ними не лише принесе представникам знака масу приємних вражень, а й поповнить запаси енергії, які останнім часом почали висихати. Та й приготовані родиною сюрпризи принесуть радість, схожу на ту, яку вони відчували в дитинстві.

Козоріг

Козорогам як винятково матеріалістичному знаку, що не вірить в містику, зірки приготували подарунок – з ними може статися справжнє диво, що цілком логічно для різдвяного святвечора. Зрозуміло, кожен із представників знака матиме свій сценарій неймовірної події, але єдиним для всіх виявиться одне – вона назавжди змінить їхній прозаїчний погляд на навколишній світ.

Риби

Рибам може пощастити у вирішенні фінансових питань будь-якого ступеня складності. Найімовірніше, необхідну їм суму грошей вони отримають як різдвяний подарунок, і вже на початку наступного тижня їх можна буде «пустити у справу»: сплатити за рахунками, повернути борги, придбати необхідні для роботи речі або просто зробити довгоочікуваний закуп своєї мрії.

Читайте також: