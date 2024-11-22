Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 23-24 листопада

Нинішні вихідні, 23 та 24 листопада, випадають на один місячний день, тому різниці між практично не буде, до того ж, вони однаково добре підходять для пасивного відпочинку.

Субота та неділя, 23 та 24 листопада, не найлегші дні місячного календаря – у такий час на нас, як правило, чекають серйозні випробування: з урахуванням того, що йдеться про вихідні, вони, найімовірніше, стосуватимуться особистих стосунків. 23-й місячний день часто перевіряє нас на міцність, схиляючи до вчинків, про які ми згодом шкодуватимемо, але в цей час ми не маємо ні сил, ні бажання їм противитися – саме тому в цей період відбувається безліч зрад своїх других половинок і зради від друзів.

Не дивно, що цими вихідними зірки рекомендують якнайменше спілкуватися з іншими – особливо незнайомими – людьми, ще краще залишитися вдома, тим більше, що в таку – на межі осені та зими – погоду тут можна знайти масу приємних занять: читання, перегляд старих та нових серіалів, приготування кулінарних вишуканостей – особливо випічки.

Кому пощастить у цей час?

Овен

Овнам нарешті вдасться закінчити роботу, якій вони присвячували весь свій вільний – і невільний – час. Одні зможуть перевести дух, завершивши тривалий – і стомлювальний – ремонт у домі, інші перевернуть останній аркуш книжки власного твору чи дипломної роботи, треті – закінчать курси водіння автомобіля або, навпаки, крою та шиття, і отримають документ, що підтверджує цей факт. У будь-якому разі у представників знака буде привід відсвяткувати подію, на яку вони так довго чекали – глінтвейн і шарлотка цілком для цього підійдуть.

Близнята

Близнят дуже потішать їхні діти. Зрозуміло, тут важливо враховувати їхній вік, оскільки в три роки приводи для радості бувають одні, а в тринадцять – і вже тим більше сімнадцять – зовсім інші. Але незмінним у будь-якому разі виявиться те, що представники знака з подивом виявлять: таланти їхніх дітей перевершують навіть найсміливіші батьківські очікування, а отже, у них є всі підстави пишатися своїми чадами, незалежно від того, чим – наукою, мистецтвом чи спортом — вони займаються.

Діва

Діви, опинившись обмеженими стінами свого дому, нарешті наберуться сміливості і вирішать зателефонувати людині, яку давно не бачили, але водночас постійно про неї думали. Зірки наполегливо рекомендують їм припинити мучитися сумнівами щодо того, чи чекає давній знайомий на їхній дзвінок чи ні, і що вони робитимуть, якщо їхні побоювання підтвердяться. Не варто вигадувати масу варіантів, якщо можна просто набрати номер і дізнатися відповідь, тим більше, що вона, найімовірніше, виявиться позитивною.

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