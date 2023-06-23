Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 24-25 червня

Нинішні вихідні підходять для відпочинку тільки в тому разі, якщо розуміти його як активне проведення часу: на безцільне сидіння на дивані — або пляжі — можна не розраховувати.

24 та 25 червня – час, коли можна як діяти, намагаючись досягти мети, так і насолоджуватися результатами, отриманими завдяки докладеним раніше зусиллям. Кому пощастить у такий цікавий час?

У суботу, 24 червня, необхідно бути вкрай обережними у висловлюваннях – будь-яке слово може мати по-справжньому бронебійну силу. Необхідно уникати будь-яких сварок, оскільки навіть несерйозні розбіжності, збільшуючись у розмірах, як снігова куля, що котиться з гори, призведуть до серйозного конфлікту, врегулювати який буде складно, а в окремих випадках і неможливо. Будь-яка робота виявиться успішною, але чим саме займатися – професійними чи домашніми справами, вирішувати кожному доведеться самостійно – зірки дають нам свободу вибору.

У неділю, 25 червня, потрібно бути готовими до своєрідного квантового стрибка, коли все, що було зроблено у попередній життєвий період, дасть свої результати. Саме тому особливо важливо розуміти, яким шляхом йти далі, тому день також сприятливий для аналізу попередньої діяльності та складання планів на майбутнє.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам, на думку зірок, необхідно приготуватися до випадкової зустрічі з людиною, яка відіграє важливу роль у їхньому житті. Головне, не прогаяти можливості познайомитися – претендент на любов чи дружбу представників знака може, м'яко кажучи, не відповідати їхньому ідеалу. Проте це не означає, що він не заслуговує на шанс показати себе з кращого боку, який йому обов'язково потрібно дати: можна не сумніватися, він ним скористається.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, яким гордість – чи гордота – не дозволяє просити оточення про допомогу, цими вихідними можуть опинитися у складному становищі – схоже, їхнє житло потребуватиме термінового косметичного ремонту. Але везіння представників знака полягає в тому, що варто їм тільки заїкнутися друзям про ситуацію, що склалася, як у їхньому будинку чи квартирі виявиться ціла будівельна "бригада". Весела компанія дуже швидко виправить всі недоліки, а в час, що залишився, можна буде "обмити" роботу.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям зірки рекомендують витратити вихідні на підготовку презентації нового проєкту, від якого залежить і кар'єрне зростання, і стан заробітної плати представників знака. Звичайно, їм навряд чи захочеться витрачати спекотні літні дні на роботу, але, по-перше, за словами синоптика в неділю погода зіпсується, а по-друге, результати презентації призведуть до того, що їхнє життя зміниться на краще – до того ж не лише у професійному., а й у особистому плані.

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