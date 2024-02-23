Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 24-25 лютого

Нинішні вихідні, 24 та 25 лютого, як антиподи з енергетичної точки зору, як не дивно це прозвучить, однаково підходять для того, щоб відпочити та відновити сили.

Субота, 24 лютого, – день, про який астрологи говорять як про час обману, спокус, зваблювань, ілюзій і, як наслідок, вчинення гріхів. Щоб уникнути такого розвитку подій, необхідно якомога менше спілкуватися з людьми навколо, рідше, а то й зовсім не виходити на вулицю, де можна буде зіткнутися з неадекватними перехожими чи втрапити в неприємну ситуацію. Найкраще в такий день залишитися вдома, де також небажано робити якісь активні дії, віддавши перевагу пасивному відпочинку.

Неділя, 25 лютого, – день загальної світової гармонії, яку необхідно врівноважувати кожному, інакше можна порушити тендітний світ – як у душі, так і в навколишньому світі. Не можна допускати не лише різкі й ризиковані дії та злі слова, а й недобрі думки. Кому пощастить у цей час?

Овен

У Овнів складуться сприятливі умови для примирення з людиною, з якою їх останнім часом розлучили обставини. На користь представників знака варто сказати, що їхньої провини у сварці не було, та це не означає, що вони не страждають від неможливості спілкуватися з другом або близьким, якого люблять і чиїх порад постійно потребують. Тому для них дуже важливо скористатися сформованими – вдалими – обставинами і помиритися.

Лев

Левам зірки пошлють людину, яка допоможе вирішити якщо й не всі проблеми, що існують у житті представників знака, то принаймні значну їхню частину. У зв'язку з цим варто сказати, що вони – єдині у всьому зодіакальному колі, кому не варто уникати спілкування з людьми у своєму оточенні, а навпаки – зустрічі сьогодні принесуть неоціненну користь. Особливо це стосується нових знайомих, які в цей час увійдуть до кола спілкування.

Козоріг

Козороги, чим би вони в цей час не займалися, а, як відомо, без діла сидіти представники цього знака не вміють, можуть розраховувати на успіх. Ба більше, на свою користь вони зможуть повернути навіть обставини, які на перший погляд можуть здатися несприятливими: добре обміркувавши ситуацію, яка склалася, і доклавши деяких зусиль, вони зрештою зроблять так, що обставини, сили й засоби почнуть працювати на них.

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