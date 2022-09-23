Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 24-25 вересня

Цьогорічні вихідні – дні крайнощів, які дадуть нам відчути, як це: спочатку потрапити у вогонь, а потім – у крижану воду.

24 і 25 вересня – на контрасті – будуть випробовувати людей на міцність, переходячи від світла до пітьми, даючи надію і одразу забираючи її, підносячи в небеса і кидаючи в прірву, даруючи гарний настрій і прирікаючи на депресію, і все це протягом 48 годин. Кому пощастить у такий складний та неоднозначний час?

Субота, 24 вересня, – один із найчистіших і найсвітліших днів місячного місяця, коли духовне – хоча б на один день – має превалювати над матеріальним. Бажано проаналізувати все, що зроблено протягом попереднього місяця, визначивши, у чому полягають досягнення, а в чому – хиби і зробити висновок як із перших, так і з других. Як добрі, так і злі справи почнуть давати свої перші плоди, до них необхідно ставитися з розумінням того, що людина сама "винна" в тому, що з нею відбувається. Можна займатися земними – у буквальному значенні цього слова – справами, збираючи врожай на дачі, і вирушати в поїздки – вони виявляться надзвичайно вдалими.

Неділя, 25 вересня, – найтемніший – "сатанинський" – день місячного календаря, в цей час необхідно бути обережним у всьому: не конфліктувати з оточенням, не ходити малолюдними вулицями і провулками пізно ввечері, не перевищувати швидкість за кермом, не займатися екстремальними видами спорту та не користуватися потенційно небезпечними видами транспорту – насамперед повітряним та водним. Не можна також допускати злих думок, тому що вони можуть повністю опанувати людиною і отруїти її існування.

Близнята (22.05 – 21.06)

Овни можуть розраховувати на несподіваний – а тому особливо приємний – прибуток. Їм — незважаючи на вихідні — можуть повернути старий борг, на який вони давним-давно махнули рукою, виплатити "завислий" гонорар, та й виграш у лотерею — зрозуміло за наявності відповідного квитка — не варто списувати з рахунків. Залишиться лише подумати про те, як розпорядитись отриманими коштами.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам зірки наполегливо рекомендують поспілкуватися з друзями, до того ж чим ширше буде їхнє коло, тим краще – серед незнайомих людей, які далеко не випадково потраплять до цієї компанії, може виявитися людина, покликана відіграти важливу роль у долі представників знаку. Не можна стверджувати, що вони виявляться їхньою другою половинкою, але добрим другом на довгі роки цілком можуть стати.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам, які весь час вагаються, переходячи від гарного настрою до поганого, а потім повертаючись назад, зірки рекомендують зафіксувати свій внутрішній стан на позитиві. Для цього можна використовувати будь-які способи, але якщо представникам знака вдасться досягти такого результату, успіх стане їхнім супутником як мінімум на весь майбутній місячний місяць.

Читайте також: