Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 25-26 березня

Нинішні вихідні дадуть можливість як попрацювати – до того ж максимально активно та результативно, – так і відпочити повноцінно та не менш результативно, щоб набратися сил для подальшої роботи.

25 і 26 березня можна змінювати своє життя на краще у всіх сферах діяльності, а потім, отримавши бажаний результат, можна і перевести дух, зайнятися тим, що тішить не тільки тіло, а й душу. Кому пощастить у цей цікавий час?

Субота, 25 березня – день грандіозних змін, яким не варто чинити опір – у такому разі вони просто захоплять і понесуть у найнесподіваніший бік, тому потрібно увійти в "потік" і рухатися відповідно до нього. Налаштувавшись на ті чи ті дії, важливо не відступати від свого рішення, оскільки метання з боку в бік у будь-якій професійній та життєвій сфері до успіху не призведе. Можуть скластися умови для того, щоб помститися людям, які чимось образили нас. Проте зірки не рекомендують цього робити. Вони впевнені: потрібно пробачити людину і отримати задоволення від того, як красиво помститься їй саме життя.

Неділя, 26 березня, не підходить для активних дій фізичного характеру, тож краще присвятити його відпочинку. Якщо ж сидіти склавши руки не буде сил, можна зайнятися інтелектуальною діяльністю – головне, щоб вона приносила не лише користь, а й задоволення.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам вдасться втілити в життя будь-які — навіть найсміливіші — починання, над якими вони думали і до яких готувалися вже давно. Цими вихідними – особливо у суботу – можна складати бізнес-плани, проводити ділові переговори, ставити перед собою професійну мету та розробляти тактику та стратегію щодо їх досягнення.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам зірки рекомендують провести нинішні вихідні зі своїми близькими – спілкування з ними не лише принесе масу приємних вражень та незабутніх спогадів, а й поповнить запаси енергії, які останнім часом почали вичерпуватися. Перебуваючи в компанії з приємними людьми, їм вдасться налаштуватися на ліричний лад, згадати минуле, помріяти про майбутнє.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги можуть зустріти людину своєї мрії, точніше свою другу половинку. Нею може виявитися як незнайомець, який випадково затесався в компанію друзів представників знака, так і той, кого вони давно й добре знають, але досі не сприймали з такої – романтичної – точки зору, тепер у них начебто пелена спаде з очей.

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