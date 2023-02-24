Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 25-26 лютого

Цьогорічні вихідні можна присвятити відпочинку, головне – розуміти, що у різні дні він має бути різним: як пасивним, так і активним – у будь-якому разі він дозволить поповнити запас сил.

25 і 26 лютого – дні кардинально протилежні за енергетикою, і якщо перший день необхідно витратити на спокійне проведення часу, що дозволяє трохи поледарювати, то другий добре підійде для активного руху — наприклад, занять спортом. Кому пощастить у цей час?

Субота, 25 лютого, день спостережень, споглядання та роздумів – як над проблемами світобудови, так і над власними проблемами. Найкраще провести його на березі водоймища – наприклад, біля моря чи хоча б річки, спостерігаючи водночас за прибоєм чи течією: це чудова медитація, що дозволяє налаштуватися на позитив. Цього дня також надзвичайно важливо дослухатися до своєї інтуїції – вона не лише підкаже, як діяти у тій чи тій ситуації, а й розкриє багато таємниць – як минулого, так і сьогодення.

Щоб не засидітися і не скиснути, в неділю, 26 лютого, потрібно стати до активної фази відпочинку – можна гуляти парками швидким кроком, займатися спортом і навіть вирушити в невеликі поїздки, якщо в них доведеться більше ходити, а не сидіти каменем в автобусі. Варто пам'ятати про те, що в цей час особливу силу мають слова: все, що людина скаже, може допомогти, так і бути використано проти неї.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам вдасться — нарешті! – вирішити давню проблему у взаєминах із близькою людиною чи найкращим другом. Сварку, яка давно затіяна представниками знака і весь час отруювала їм життя, можна буде завершити, тільки визнавши свою провину. Ті, хто зможе наступити на горло своїй гордині і перепросити, відчують, що в них з душі впав важкий камінь.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви зможуть отримати відповідь на важливе запитання, яке хвилює їх досить довгий час. Цікаво, що їм нічого не доведеться для цього робити: головне, звертати увагу на підказки, які робитиме підсвідомість: схоже, їй вже набридло те, що представники знака не можуть скласти два і два, тому вона прямо натякне їм на те, що тут до чого.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – мабуть, найщасливіший цими днями знак, успіх супроводжуватиме їх у всіх сферах життя, але, оскільки йдеться про вихідні, на перший план вийде сімейне життя. Все, що турбувало представників знака останнім часом, потихеньку почне залагоджуватися, а проблеми – "розсмоктуватись". Можна буде – хоча б на якийсь час – розслабитися і перевести дух.

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