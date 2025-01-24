Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 25-26 січня

У суботу, 25 січня, не варто робити різких рухів – вони не покращать, а погіршать ситуацію, якої б сфери життя вона не торкалася. Час, як і належить у вихідний, необхідно присвятити відпочинку, якщо існує необхідність завершити розпочату на тижні роботу, потрібно зосередитися на справах, які не потребують нових ідей та високого рівня енергії – наприклад, сортування документів або наведення ладу на робочому столі.

У неділю, 26 січня, важливо берегти енергію – через конфлікти з оточенням вона може витікати, як пісок крізь пальці. Від закупів – особливо великих – цього дня краще відмовитись: найімовірніше, вони виявляться бракованими, тому дуже швидко вийдуть з ладу, а отже, потрібно буде витрачати гроші на нове придбання.

Кому пощастить у такий непростий, але цікавий час?

Овен

Овнам вдасться втілити в життя будь-який – навіть найсміливіший і найамбіційніший – проєкт, на реалізацію якого вони давно націлювалися. Основна робота припаде на суботу, коли доведеться попрацювати ударними темпами, тоді в неділю можна буде спочивати на лаврах, усвідомлюючи, яку велику справу вдалося провернути. Якщо цього здасться мало, має сенс присвятити вільний час плануванню нових досягнень: на «хвилі» своєї перемоги можна буде правильно визначити напрям дій та розподілити свої сили.

Близнята

У Близнят – несподівано для них самих – відкриється пророчий дар: вони зможуть «побачити», що чекає на них самих і тих, хто перебуває поруч. Нічого містичного в цій здатності не буде – просто підключиться підсвідомість, яка довго збирає інформацію, а потім видає зроблені висновки. Вражені результатом, представники знака повірять, що стали ясновидцями, але вже через кілька днів дар пророкувати майбутнє зійде нанівець. Важливо скористатися нинішнім шансом та підготуватися до майбутніх подій.

Водолій

Водолії – особливо ті з них, хто займається творчістю – зможуть досягти мети, якої вони прагнуть: здобудуть, як мінімум, популярність, а як максимум, славу. Вони давно працюють на цей результат, удосконалюючись і створюючи справжні шедеври, не дивно, що їм — нарешті! — вдасться заявити про себе світу: як критикам, так і шанувальникам. Головне, не отримати горезвісне «запаморочення від успіхів», яке може перешкодити представникам знака рухатися далі – вперед та вище.

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