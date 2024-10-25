Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 26-27 жовтня

Нинішні вихідні, 26 та 27 жовтня, за своєю космічною енергетикою настільки різні, що підходять для відпочинку різної спрямованості – як активного, так і пасивного, але якщо дуже потрібно, то можна й попрацювати.

Субота, 25 жовтня, світлий і спокійний день – без будь-яких проявів злості, дратівливості та агресії – вважається одним із найкращих для відпочинку, до того ж як морального, так і фізичного. Астрологи вважають, що він ідеальний для творчості: можна створювати та презентувати свої витвори мистецтва, а також долучатися до чужих, відвідуючи музеї, виставки та вернісажі. Оточення налаштоване максимально доброзичливо, тому можна не побоюватися суперечок, сварок і конфліктів — як із близькими, так і з чужими, часто зовсім незнайомими людьми. Можна вирушати в поїздки — вважається, що вони обов'язково виявляться успішними.

Неділя, 27 жовтня, також сприятлива для подорожі, але тільки в тому разі, якщо вона пов'язана з водою – це день Нептуна, яким керує стихія води. Астрологи вважають, що це прекрасний час для здобуття нових знань – особливо успішною виявиться самоосвіта: вдасться як підтягнути необхідну для успішної роботи професійну компетентність, так і стати більш різнобічно розвиненою людиною.

Кому пощастить у цей час?

Овен

Овнам зірки наполегливо рекомендують — зрозуміло, якщо дозволить погода, — провести хоча б частину часу на природі. По-перше, це допоможе відновити моральні та фізичні сили, які знадобляться наступного тижня. По-друге, найімовірніше, це вдасться зробити в компанії близьких людей або друзів, а це означає, що час мине не тільки з користю, але й із задоволенням, а це знову-таки працюватиме на відпочинок та релакс – результат виявиться приголомшливим.

Рак

Ракам просто необхідно виявити частку здорового егоїзму та присвятити вихідні не друзям і навіть не сім'ї, а самим собі. Звичайно, не у всіх буде можливість відвідати SPA-салон, але його подобу чудово можна організувати вдома. Задоволення, яке отримають представники знака, буде нічим не гіршим, оскільки головне не престижне – і пафосне – місце, а результат, який перевершить усі очікування. Ось тільки після всіх процедур не варто пірнати знову з головою в домашню роботу.

Стрілець

Стрільцям, які – через властиву їм непосидючість – давно мріють змінити місце проживання, вдасться нарешті знайти гідний варіант, який влаштує не лише їх самих, а й членів їхньої родини. Головне, не поспішати і ретельно прорахувати та вивчити всі супутні цьому важливому вибору обставини. Звичайно, передбачити все неможливо, але уважно прочитати відповідні документи та навести довідки про сусідів не так уже й важко.

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