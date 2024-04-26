Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 27-28 квітня

Нинішні вихідні – 27 та 28 квітня – однаково добре підходять для відпочинку, але у кожного з цих двох днів є свої нюанси, тому й заняття в кожний із них необхідно підбирати відповідні.

Субота, 27 квітня, є продовженням – можна навіть сказати, «хвостом» – 19-го місячного дня, який розтягнувся на дві календарні доби. Він досить важкий в енергетичному плані, хоча до суботи його негатив і дещо послабшає, схиляє людей до конфліктів, а тих, хто не до кінця впевнений у своїй точці зору – до чужого. У вихідний день такий місячний настрій не стане проблемою, а всього-то і потрібно — залишатися вдома, і отримати задоволення від домашніх турбот або абсолютного неробства.

Це дозволить поновити сили, які знадобляться вже завтра, – у неділю, 28 квітня. Цей день шкода проводити марно – він призначений для старту серйозних, насамперед професійних проєктів, вони просто приречені на успіх. Якщо ж важливих справ немає або категорично не хочеться займатися ними, можна і відпочити, але – тільки активно.

Лев

Леви можуть отримати довгоочікувану звістку, яка зробить їх по-справжньому щасливими. Річ у тім, що вони вже втратили надію її отримати, тому і без того закономірна радість виявиться зведеною в найвищий ступінь. Цікаво, що навіть коли перше — найбільш повне і гостре почуття — мине, залишиться не менш приємне, але водночас набагато триваліший післясмак, що примирює з дійсністю.

Терези

Терезам, які, продемонструвавши зовсім невластиві їм якості — впертість і схильність до конфліктів, примудрилися посваритися практично з усіма близькими людьми, настав час миритися з ними. Оскільки провина за розбрат лежить винятково на них, то й перші кроки робити їм. І тут для представників знака у зірок є хороші новини: ті, кого вони образили, не триматимуть на них зла.

Водолій

Водоліям усміхнеться фінансовий талан у вигляді непоганих — можна навіть сказати, солідних — грошових виплат. Не можна сказати, що вони стануть для них повною несподіванкою – представники знака непогано попрацювали для того, щоб їх отримати, але значення прибутку та радості від нього це жодним чином не применшує. Головне, подумати про те, як правильно – і дбайливо – розпорядитися своїми доходами.

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