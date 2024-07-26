Кому зі знаків Зодіаку пощастить вихідними 27-28 липня

Нинішні вихідні, 27 та 28 липня, мають потужну енергетику, тому більше підходять для активної роботи. Якщо присвятити їх відпочинку, то він має бути максимально активним – рослинне існування неприйнятне.

Субота, 27 липня, є сприятливим часом для будь-яких дій, якщо вони будуть спрямовані на творення – навіть незначна руйнація перебуває під забороною. Приплив натхнення, який сьогодні може відчути кожен, дозволить досягти успіху у будь-яких творчих заняттях. Вітається також нестандартний – креативний – підхід до вирішення будь-яких, зокрема суто технічних, завдань. Неділя, 28 липня – день, коли Місяць забезпечує нас потужною енергією, що робить реальними будь-які проєкти, зокрема ті, про які досі доводилося лише мріяти. Головне – не відмовлятися від поставленої мети, не зупинятися і тим паче не відступати назад, а ще – вірити в себе та свої сили. Можна вирушати у поїздки ділового характеру – будь-які відрядження, розпочаті цього дня, виявляться вдалими і поставлені завдання будуть виконані навіть не на сто, а на двісті відсотків. Кому пощастить у цей енергійний час?

Лев

Леви можуть отримати цікаву та дуже важливу для них інформацію, за допомогою якої вони легко залагодять непросту ситуацію – як у професійному, так і в особистому житті. Головне — не тільки взяти до уваги факти, які стануть їм відомі в цей час, але й зіставити їх, щоб зрозуміти, яким чином вони можуть бути корисні їм. Ну а виправивши становище, непогано було б зробити висновки щодо того, як знову не потрапити в аналогічну ситуацію.

Діва

Дівам настав час миритися з тими, з ким вони примудрилися посваритися певний — тривалий або не дуже — час тому. Успіх представників знака полягатиме в тому, що люди, яких вони образили, не затаїли на них зла, а отже, легко підуть на залагодження стосунків. Особливо важливим є момент примирення в особистих стосунках, але сварка з колегами представникам знака теж ні до чого, тому дипломатичні відносини бажано відновити.

Стрілець

Стрільцям, які отримали досить велику суму грошей, не варто розкидатися ними праворуч і ліворуч. Бажано витратити їх на придбання важливої для представників знака речі, яка давно перебуває у списку необхідних, але яка – з різних причин – так і досі залишилася в планах. Щоправда, тут теж важливо не поспішати, а вибрати справжній якісний товар – у такому разі він служитиме своєму господареві багато років.

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