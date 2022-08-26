Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 27-28 серпня

Вихідні, 27 і 28 серпня, є логічним ланцюжком – можна ставити перед собою цілі та починати рух до них. Енергетика цього часу наростатиме поступово, тому діяти необхідно без поспіху, враховуючи рівень сил – вони збільшуватимуться з кожним днем.

Субота, 27 серпня, ідеально підходить для планування важливих професійних та особистих справ. По-перше, кожен чітко зможе побачити свої перспективи та визначити, якими способами можна буде досягти тієї чи тієї мети. А ось починати рух до них у цей день небажано – наявних сил вистачить лише на елементарні дії, спрямовані на підтримання життя – як у переносному, так і в буквальному значенні слова. Ставати до реалізації своїх планів можна – і треба! – у неділю, 28 серпня, коли рівень енергетики дозволить досягти серйозних результатів. Втім, незважаючи на сказане вище, планування можна продовжувати – воно, як і раніше, буде успішним.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – з великою ймовірністю – нарешті отримають те, про що мріють. Для кожного з представників знака це буде щось своє: довгоочікуване знайомство – чи зустріч – із коханою людиною, поїздка за кордон чи подарунок, з яким той, хто його піднесе, зможуе догодити представникам знака. Необхідно обов'язково подякувати тому, хто стоятиме за цією подією чи підношенням, інакше наступного разу на виконання бажань можна не розраховувати.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам зірки подарують шанс налагодити стосунки з людьми, з якими їх – давно чи нещодавно – розвела доля. Велика ймовірність несподіваної зустрічі, яка потішить обидві сторони, оскільки створить сприятливі умови для примирення, яке сприйме як знак долі. Головне, не згадувати про колишній конфлікт – пов'язані з ним подробиці можуть викликати негативні емоції і на якийсь час знову унеможливити хороші стосунки.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, найімовірніше, саме цими днями дізнаються, що їхні зусилля – принаймні ті, що були докладені протягом кількох останніх місяців – не минуть даремно, а, навпаки, увінчаються успіхом. Можливо, вони стануть лауреатом якоїсь премії, що найкращим чином позначиться на їхній кар'єрі, професійній репутації та, що важливо, матеріальному становищі. Представники знака можуть відсвяткувати цю подію, а от розслаблятися не варто – попереду ще багато серйозних звершень.

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