Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 27-28 січня

Нинішні вихідні, 27 та 28 січня, підходять для відпочинку лише в тому разі, якщо людина, навіть у відповідному релаксації – розслабленому – стані вміє контролювати себе та стримувати свої емоції.

Субота, 27 січня, день, призначений для веселощів: у такий час люди втрачають пильність – вони готові бути відвертими навіть із незнайомцями, зізнаючись у таємницях, які варто було б зберегти винятково для внутрішнього користування. Особливо ця якість загострюється під впливом алкогольних напоїв, яким цього дня слід сказати категоричне «ні!».

Неділя, 28 січня, до довірливості, властивої нам у попередній день, додасть апатію та покірність, які зроблять нас сприйнятливими до чужої думки і не дозволять чинити опір сторонньому впливу. Простіше кажучи, ми йтимемо на поводі у навколишніх людей, що особливо небезпечно щодо тих, хто може використовувати нашу слабкість у власних – корисливих – інтересах. Кому пощастить у цей час?

Рак

Раки можуть зустріти людину з недавнього минулого, про яку, проте, часто згадували – можливо, йтиметься про їхніх однокурсників і навіть однокласників. За той час, поки вони не бачилися, старий знайомий встиг досягти серйозного кар'єрного становища і тепер може скласти протекцію представникам знака. Не варто відмовлятися від допомоги – вона буде щирою та безкорисливою.

Діва

Діви, які певний час тому посварилися з близькою людиною і страждають з цього приводу, зможуть врегулювати ситуацію, що склалася, до спільного задоволення. Обставини складуться таким чином, що дві протиборчі сторони опиняться одночасно в тому самому місці, і їм нічого не залишиться, як почати спілкуватися одне з одним – слово за слово вони помиряться.

Терези

До Терезів можуть дійти приємні звістки, на які вони чекали вже досить давно. У кожному конкретному випадку їхній зміст відрізнятиметься, але представники знака, дізнавшись про нього, відчують себе по-справжньому щасливими. Зірки наполегливо радять їм не поспішати з відчуттями – відчуття радості необхідно розтягнути на максимально тривалий час.

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