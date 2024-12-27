Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 28-29 грудня

Нинішні вихідні – 28-29 грудня – призначені зірками для спокійного та неспішного існування, що логічно наприкінці року: можна побути наодинці із собою та подумати про минуле та майбутнє.

Субота, 28 грудня, день мудрості та знань, зокрема і таємних, які дозволяють багато чого зрозуміти про себе та своє життя, а також знайти відповіді на важливі питання, які ми вже й не сподівалися вирішити. Про свої секрети сьогодні краще нікому не розповідати – навіть перевірена людина може, сама того не бажаючи, ненароком про них проговоритися. А ставши – мимоволі чи навмисно – носієм чужої таємниці, в жодному разі не можна ділитися нею хоч би з ким, а найкраще взагалі про неї забути.

Неділя, 29 грудня, один із найчистіших, світлих і гармонійних днів місячного календаря, Його енергетику в жодному разі не можна порушувати негативом – непорядними вчинками, злими словами, гучним голосом і навіть поганими словами: наслідки можуть бути неприємними і, що важливо, незворотними. Цього дня небажано займатися будь-якими справами – навіть передсвятковий домашній клопіт краще відкласти на понеділок.

Кому пощастить у такий гармонійний час?

Овен

Овнам зірки обіцяють фінансовий талан, але якщо б у будній день він торкнувся би бізнесу, то вихідними він, найімовірніше, принесе несподівані, а тому особливо приємні сюрпризи. Подарунки, які зроблять їм люди, що оточують їх, – як близькі, так і не дуже – можуть набути будь-якого вигляду – від речі, про яку представники знака давно мріяли, до приємної суми грошей, що «впала» на їхню картку.

Лев

Левам нинішні вихідні принесуть приємні події в особистому житті. Тут кожен представник знака може вибирати щось своє: ті, хто з якоїсь причини самотній, зможуть напередодні Нового року зустрітися з людиною, яка, згідно з прикметою, надовго затримається в їхньому житті, а у тих, хто давно перебуває у стосунках, життя заграє новими фарбами Головне – охоче прийняти зміни, які буквально увірвуться в життя.

Терези

Терезам зірки радять самим змінити своє життя на краще і для цього трохи... почаклувати. Йдеться про так звану домашню магію, яка цілком до снаги кожній із представниць знака. Досить згадати про своє хобі і створити щось, що допоможе прикрасити інтер'єр і внести до нього крапельку магії – від ялинкової іграшки до фірмової страви, у будь-якому разі вау-ефект буде забезпечений.

Читайте також: