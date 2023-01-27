Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 28-29 січня

Нинішні вихідні проведуть нас від активності до пасивності, від спілкування з близькими – до повної самотності, а найголовніше – від роботи до відпочинку, який не лише можна, а й потрібно собі дозволити.

28 і 29 січня – дні різкого контрасту, коли кожен із нас зможе як піднятися на найвищу вершину почуттів та емоцій, так і спуститися з неї донизу, відчувши весь перепад таких "американських гірок". Кому пощастить у такий непростий, але дуже цікавий час?

Субота, 28 січня, призначена для активних дій у всіх сферах життя – небажано втрачати шанс, що дає змогу просунутися в тій чи іншій з них. Водночас це день філософії та роботи над помилками – як у професії, так і в особистому житті. Важливо пригадати, що і коли ми зробили не так, де прорахувалися, кого образили – навмисне або без умислу. Там, де можна виправити свої промахи, необхідно обов'язково зробити це, не відкладаючи на потім, навіть якщо йдеться про один-два дні. Особливо це важливо у стосунках з іншими людьми: не варто зволікати з визнанням своєї провини, якщо, звісно, вона є, і пов'язаних з нею вибачень – неодмінно щирих, які йдуть від душі, а не тому, що так треба або так заведено.

Якщо все зробити вчасно та правильно, то неділю, 29 січня, яка є одним із найскладніших днів місячного календаря, вдасться пережити набагато легше і без втрат. У такі дні ми зазвичай можемо стати жертвою обману, піддатися спокусам і дозволити собі повірити в ілюзії, які поведуть нас неправильним – небезпечним – шляхом. Найголовніше в цей час – менше спілкуватися з оточенням, а в ідеалі – взагалі не виходити з дому, що вихідного дня не буде проблемою.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам зірки – або, якщо завгодно, доля – дадуть відповіді на багато запитань, які їх цікавлять, якщо, звісно, вони візьмуть до уваги знаки, що їх отримуватимуть. Підказки можуть набути різних образів: важливо дослухатися до своєї інтуїції, звертати увагу на почуті слова, які на перший погляд можуть здатися випадковими, але такими не будуть, і розшифровувати сни.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам – особливо тим, що наразі самотні – вдасться зустріти людину, яку вони згодом назвуть коханням усього свого життя. Найголовніше – не дозволити властивій їм іноді зарозумілості підняти голову, коли представники знака вирішать розібрати нового знайомого "на кісточки". Можливо, спочатку він видаватиметься їм не дуже цікавим, але це оманливе враження.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони опиняться в епіцентрі цікавих подій: не можна сказати, що все крутитиметься навколо них, та гратимуть вони за такої ситуації не останню роль. Але головне не в цьому, а в тому, що представники знака, як результат, зможуть не лише отримати яскраві враження, а й знайти відповідь на важливе запитання, яке не могли вирішити останнім часом.

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