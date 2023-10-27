Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 28-29 жовтня

Нинішні вихідні – дні кардинально протилежної енергетики, що скоріше добре, ніж погано: протягом всього двох днів можна буде випробувати цілу гаму відчуттів – від нервового збудження до повного спокою та розслаблення.

28 і 29 жовтня можна буде встигнути як переробити масу побутових і господарських справ, так і повноцінно відпочити, відновивши сили в тому обсязі, який необхідний для того, щоб провести на енергетичному піднесенні весь наступний робочий тиждень. Кому пощастить у цей час?

Суботу, 28 жовтня, астрологи вважають днем випробувань на міцність, які можуть пройти далеко не всі люди. Вони полягатимуть у тому, що величезний потік енергії допоможе досягти успіху лише тим, хто зможе його приборкати. Справа, за яку ми візьмемося в цей час (найімовірніше, вона виявиться господарсько-побутовою), просуватиметься начебто сама собою – може навіть скластися враження, що хтось нам у ньому допомагає. Головне, зосередитись не на результаті, а на процесі – тільки так можна буде зробити все якісно та вчасно. Неділя, 29 жовтня, день кришталево чистої та потужної енергії, яку незважаючи на її велику кількість, необхідно витрачати розумно та економно. Найкраще він підходить для відпочинку та релаксації, ну а ті, хто зовсім не в змозі сидіти склавши руки, можуть зайнятися інтелектуальною діяльністю.

Овен

Овнам додатковий – неодмінно позитивний – заряд енергії дасть мистецтво, з яким вони, на жаль, не так часто стикаються: зірки наполегливо радять їм вирушати до театру – як опери, так і драматичного, – відвідувати художні виставки та музеї. До речі, велика ймовірність, що саме на одному з таких заходів вони матимуть змогу зустріти свою другу половинку. Зрозуміло, це стосується лише тих представників знака, хто досі не влаштував своє особисте життя.

Діва

Дівам, які ризикують рідко, але все-таки – з незмінно хорошим результатом, цими вихідними зірки наполегливо рекомендують випробувати долю за допомогою ризику. Чому б їм, наприклад, не придбати лотерейний білет: незважаючи на невисоку вартість, він може принести представникам знака цілком пристойний прибуток, який вони зможуть витратити на власний розсуд. Таким чином, вони зможуть здійснити свою давню мрію, що саме собою має величезне значення.

Стрілець

Стрільці отримають довгоочікувану можливість змінити своє життя на краще, розпочавши його з чистого аркуша. "Перезавантаження" у кожного з представників знака відбудеться по-своєму, загального правила тут немає і бути не може, але загалом буде одне: якість їхнього існування зростатиме буквально на очах. Головне, за притаманною їм звичкою, не втручатися у справи долі, допомагаючи їй впоратися з цим завданням, а віддатися «волі хвиль»: Всесвіт приготував для них такий подарунок, про який вони самі не можуть і підозрювати.

Читайте також: