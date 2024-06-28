Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 29-30 червня

Нинішні вихідні – 29 та 30 червня – кардинально протилежні один одному як за енергетикою, так і за способом дій, які бажано вести в цей час, але в будь-якому разі можна знайти можливість повноцінно відпочити.

Субота, 29 червня, – не найпростіший день місячного календаря, коли зірки готують для людини безліч випробувань у всіх сферах життя, тож доведеться докласти зусиль, щоб їх подолати. Можливо, життя поставить нас перед необхідністю ухвалення важливих, але непростих рішень, до яких потрібно підійти з усією відповідальністю – лише так можна уникнути помилок. Дратівливість, яку ми відчуватимемо від самого ранку, будь-якої миті буде готова спровокувати агресивну поведінку, тому – якщо немає можливості контролювати себе – краще відмовитися від спілкування з людьми навколо або хоча б мінімізувати його.

Неділя, 30 червня, – день потужної – творчої – космічної енергетики, яку обов'язково потрібно використати, інакше, як вважають астрологи, вона може створити внутрішній дискомфорт, розриваючи людину зсередини. Чим би ми не займалися в цей час, необхідно використовувати свій енергетичний потенціал на всі сто відсотків, тому відпочинок має бути максимально активним. Кому пощастить у такий неоднозначний час?

Овен

Овнам – особливо тим із них, хто тимчасово самотній – зірки приготували приємний сюрприз у вигляді знайомства з людиною їхньої мрії: побачивши її вперше, представники знака просто ахнуть. Щоправда, найімовірніше, це станеться в неділю, а суботу бажано витратити на підготовку: відпочити, привести себе до ладу, підібрати одяг, який підкреслить усі вигідні сторони і приховає недоліки.

Лев

Левам потрібно скористатися енергіями цих вихідних для того, щоб забезпечити собі черговий кар'єрний ривок, отримавши нарешті ту посаду, якої вони давно прагнуть – настав час перетворювати мрії на реальність. Дії необхідно розділити на дві частини: відпочивши в суботу, неділю можна буде присвятити роботі над важливим проєктом – шкода втрачати такий плідний час, а провести його для свого задоволення можна буде будь-якого іншого дня.

Стрілець

Стрільці можуть відчути, що процес, який – на їхню думку – має змінити життя на краще, наприклад, зміна місця роботи або переїзд до іншої квартири, міста чи навіть країни, нарешті зрушить з місця. Щоправда, значною мірою це станеться завдяки їхнім власним активним діям, тому не варто чекати, що все складеться само собою – без жодних зусиль з їхнього боку. Натомість і дякувати за успіх потрібно буде лише собі.

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