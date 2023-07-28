Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 29-30 липня

29 та 30 липня бажано правильно розподілити час, щоб його вистачило і на відпочинок, і – як не дивно для вихідних це прозвучить – на плідну діяльність, до того ж не лише господарську, а й професійну. Кому пощастить у цей час?

Субота, 29 липня, час зустрічей із давніми знайомими та вирішення питань, з якихось причин не закритих свого часу. Тому на цей день можна планувати важливі – і часом неприємні – розмови, які не були завершені, а, можливо, і розпочаті свого часу, а тому висять від того часу дамокловим мечем над головою – краще покінчити з ними зараз, не залишаючи потім. Можуть нагадати про себе колишні стосунки, які ми вважали минулими – виявиться, що ще не всі почуття згасли – якась їхня іскра ще жевріє глибоко в душі, тому не варто дивуватися дзвінку чи появі колись коханої людини. Якщо в суботу вдасться поставити крапки над «і» у справах та зв'язках із людьми, закривши колишню життєву сторінку, то в неділю, 30 липня, можна відкривати нову, незважаючи на вихідний, розпочинаючи реалізацію важливого – зокрема і професійного – проєкту. Єдине, чого варто побоюватися, то це перепадів настрою, які будуть зумовлені потужною енергетикою дня – нею досить важко керувати.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам зірки радять виявити властиві їм якості – активність та стрімкість, тільки таким чином вони зможуть досягти успіху у будь-якій сфері життя. Зрозуміло, зробити все необхідне за два дні, продуктивним з яких виявиться лише один – недільний – можливим не буде. Але зачин виявиться серйозним – він дозволить досить швидко вирішити будь-яке розпочате у цей час професійне завдання, яке принесе і славу, і гроші.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці зможуть досягти важливої професійної мети лише в тому разі, якщо, незважаючи на вихідні, візьмуться за роботу без зволікань та роздумів. На те, що все може скластися само собою, розраховувати не доводиться – без потрібних результатів не буде. Тому варто витратити сприятливий для них час на роботу, від якої дуже багато залежить у житті та кар'єрі представників знака, а відпочити можна буде й іншим часом.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам рекомендується перейти від слів до справи не в професійній, а в особистій сфері: чому б не подбати про людину, яка перебуває поряд? Звичайно, освідчення в коханні – це добре, особливо якщо воно робиться своєчасно, але приготований сніданок або свіжозаварена кава можуть означати анітрохи не менше, а в окремих випадках і більше. Довівши свої почуття справою, представники знака зможуть зміцнити стосунки та привести їх до логічного – офіційного – завершення.

Читайте також: