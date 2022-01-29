Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 29-30 січня

Нинішні вихідні, 29 і 30 січня, об'єднує необхідність віддати перевагу духовному над матеріальним, а інтелектуальному – над фізичним.

Сказане вище – хоча б на якийсь час – зробить нас іншими людьми в кращому значенні цього слова. Втім, це не означає, що треба зовсім забути про земний і речовий бік життя – воно вимагатиме нашої серйозної уваги. Якби йшлося про будні дні, зірки рекомендували б братися за найскладніші професійні проєкти, але й вихідними нам буде чим зайнятися. Кому пощастить цими вихідними – 29 та 30 січня?

Субота, 29 січня, не призначена для домашніх та побутових справ, та й взагалі будь-які рутинні заняття краще перенести на інший час. Нинішній день призначений для чарівництва: повіривши у щасливий результат подій, можна зробити реальністю навіть найбільш нездійсненну мрію — вона втілиться нібито сама собою, як-то кажуть, за помахом чарівної палички. Неділя, 30 січня, вважається одним із найчистіших і найсвітліших днів місячного календаря, який не можна споганювати нічим – ні дією, ні словом, ні поглядом. Єдине, що дозволено в цей час, – роботи на землі, які буквально приречені на успіх: можна прибирати та облагороджувати садово-городню ділянку, починати ремонт, а також купувати нерухомість – від її продажу, на думку астрологів, краще утриматися.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям як знаку впертому і запальному настав час миритися з людьми, яких вони примудрилися образити в попередній «звітний» період. Виходити з ними на зв'язок можна – і потрібно – саме цими днями, вони будуть готові до налагодження стосунків та охоче підуть назустріч. А згодом, вже через кілька тижнів, у будь-якій ситуації, в якій представникам знака може знадобитися допомога, всі, з ким вони – на превелике задоволення – помиряться, нададуть їм усю необхідну допомогу та сприяння.

Терези (24.09 – 23.10)

У Терезів – несподівано для них самих – відкриється пророчий дар: вони зможуть «побачити», що чекає на них самих і тих, хто перебуває поруч. Нічого містичного у цій здібності не буде – просто підключиться підсвідомість, яка довго збирає інформацію, а потім її видає. Вражені результатом, представники знака повірять, що стали ясновидцями, але вже через кілька днів дар пророкувати майбутнє зійде нанівець. Важливо скористатися нинішнім шансом і підготуватися до майбутніх подій.

Риби (19.02 – 20.03)

Риб можуть очікувати солідні фінансові надходження. Навряд чи вони виявляться несподіваними – представники знака добре попрацювали, щоб їх заробити, але сума, схоже, переважать навіть найсміливіші їхні очікування. Коли перша радість вляжеться, представникам знака потрібно буде подумати, як розпорядитися своїм доходом. Не варто піддаватися спокусі накупити багато дрібничок – краще придбати велику річ, про яку давно мріяли.

Читайте також: