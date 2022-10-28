Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 29-30 жовтня

Нинішні вихідні, як і належить відповідним дням календаря, невдалі для активних дій – вони навряд чи виявляться продуктивними, тож не варто витрачати на них час та сили.

29 і 30 жовтня – дні, коли не вітаються активні фізичні дії, і в цьому сенсі їх можна було б назвати класичними вихідними, якби вони не налаштовували на розумову діяльність – вона в цей час виявиться необхідною та успішною. Кому пощастить у цей загалом спокійний, але неоднозначний час?

Субота, 29 жовтня, – день, коли можна кардинально змінити своє життя, та лише в тому разі, якщо будь-які плани і рішення будуть ретельно обдуманими та підготовленими, тож зірки й радять витратити цей день на посилену розумову та інтелектуальну роботу. У пошуках відповіді на важливі запитання необхідно звернутися до інтуїції – сьогодні вона особливо ясно "бачитиме" і, відповідно, підказуватиме, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Несподівано можна зустріти людину, яку давно не бачили, або знайти річ, яка довгий час вважалася втраченою.

У неділю, 30 жовтня, необхідно налаштуватися на спокійний перебіг життя, коли не варто форсувати події – все має йти своєю чергою. Також необхідно утримуватися від далеких поїздок, навіть якщо вони – через незнання – були намічені на цей час заздалегідь. На думку астрологів, день сприятливий для відпочинку й релаксу, бажано провести його у спокої, споглядаючи те, що приємне для ока, найкраще – картини природи.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята буквально бачитимуть навколишніх людей наскрізь, розуміючи, які у них наміри – причому не лише погані, а й добрі. Успіх полягатиме в тому, що представникам знака вдасться знайти справжнього друга – як то кажуть, на все життя: йому можна буде довіритися в будь-якій ситуації, а заразом і отримати необхідну допомогу, головне – не втратити цю людину.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам зірки наполегливо рекомендують вирушити на шопінг – хоч би яким був ваш бюджет, навіть за невеликі гроші вам вдасться придбати речі, про які ви давно мріяли. Бажано вгамувати свій снобізм і зневагу та піти до стокового магазину – саме там знайдеться прекрасний екземпляр, до того ж за смішну ціну.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці матимуть чудову нагоду налагодити стосунки з людьми, повноцінно спілкуватися з якими їм заважає давня сварка. У ці дні скривджена людина буде схильною вислухати будь-які пояснення і піти назустріч у примиренні. Звичайно, представникам знака необхідно буде вибачитися, але задоволення, яке вони отримають від спілкування, того варте.

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