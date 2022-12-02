Кому зі знаків зодіаку пощастить у вихідні 3-4 грудня

Нинішні вихідні випадають на настільки потужні енергетично дні, що їх шкода витрачати на відпочинок – можливо, є сенс порушити традицію і присвятити їх серйознішим і важливішим справам.

3 та 4 грудня ідеально вдалі для обмірковування та старту нових проєктів, які давно перебувають у стадії розробки та підготовки – небажано згаяти важливий шанс, який дозволить розпочати їхню реалізацію в той момент, коли робота точно призведе до успіху.

У суботу, 3 грудня, зірки сприяють будь-яким новим починанням, тому навіть якщо не буде можливості почати діяти повноцінно і масштабно, бажано хоча б зробити на цьому шляху перший крок – наприклад, гучно заявити про свої наміри. Цього дня слова не стануть пустопорожніми – їх обов'язково почує Всесвіт, який задіє всі свої "ресурси" для того, щоб надати допомогу. Втім, люди навколо – рідні, колеги, друзі та знайомі – теж не залишаться осторонь і зроблять усе можливе, щоб старт проєкту виявився максимально успішним.

У неділю, 4 грудня, можна і потрібно поступово йти до поставленої мети. Поспішати не варто – поспіхом можна наламати багато дров, але й зволікати не варто – професійну удачу потрібно, як то кажуть, хапати за хвіст, поки існує така можливість. Тим, хто не зможе або – зі зрозумілих причин – не захоче вихідними займатися роботою, зірки радять організувати собі повноцінний відпочинок – що активнішим і діяльнішим він буде, то краще.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни можуть розраховувати на великі фінансові надходження, які, незважаючи на вихідні, надійдуть до них саме в ці дні. Зірки радять представникам знака не поспішати їх витрачати – хай хоча б ці кілька днів полежать на картці чи в гаманці. По-перше, так їм вдасться організувати грошовий потік, що тече до них від Всесвіту, а по-друге, їхні гроші не дістануться шахраям.

Рак (22.06 – 22.07)

На раків чекає "зустріч із минулим", яка відіграє важливу роль у їхньому нинішньому житті. Важко сказати, якої форми вона набуде – дзвінка від старого друга, звістки про колишнього знайомого чи зустрічі з першим коханням. У кожному з цих випадків тема, про яку йтиметься, виявиться підказкою, за допомогою якої вдасться вирішити серйозну професійну чи особисту проблему.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – особливо ті з них, хто давно мав намір перейти на іншу роботу чи взагалі змінити рід діяльності – отримають чудову нагоду втілити у життя свої мрії. Велика ймовірність того, що на якомусь заході в неформальній обстановці потенційний роботодавець зробить представникам знака пропозицію, від якої вони не зможуть – і не захочуть – відмовитися.

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