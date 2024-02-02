Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 3-4 лютого

Нинішні вихідні, 3 і 4 лютого, однаково добре підходять як для відпочинку, так і для роботи – до того ж, буде це проведення активним чи пасивним, залежить тільки від самої людини.

Субота, 3 лютого, день підготовки до кардинальних життєвих змін, які потрібно добре підготувати. Важливо продумати не лише першорядні дії, а й їхні можливі наслідки, тоді за успіх будь-якого заходу можна буде ручатися. Будь-які наміри в цей час переходять у відчутну матеріальну форму, тому важливо, щоб вони були добрими і націленими на творення.

Неділя, 4 лютого, день, коли не треба нікуди поспішати, саме в такому – неквапливому та вдумливому існуванні – мудрість та секрет успіху цього дня. Небажано розпочинати роботу над новими проєктами – їх не вдасться вирішити швидко, що називається з нальоту, доведеться кілька разів вирішувати одні й ті ж завдання, повертаючись до них знову і знову. Не можна допускати недобрих помислів на адресу будь-кого – вони дуже швидко повернуться бумерангом. Кому пощастить у цей час?

Близнята

Близнятам зірки наполегливо рекомендують дослухатися до своєї інтуїції – вона підкаже їм правильний вихід із будь-якої ситуації, хоч би якої сферия життя вона торкалася. Але, насамперед, ідеться про особисті стосунки, які останнім часом зайшли до глухого кута – саме час їх перезавантажити. Ось тут і знадобиться порада внутрішнього голосу.

Скорпіон

Скорпіони можуть розраховувати на отримання щасливої звістки, на яку давно чекали. Часом їм здавалося, що їхнє терпіння закінчується, а важлива для них інформація ніколи не надійде, але не варто відмовляти світові, в якому ми живемо, у справедливості: те, що має прийти, обов'язково приходить, але – свого часу.

Козоріг

Козорогів життя потішить, зробивши сюрприз у найприємнішій для них життєвій галузі – фінансовій. Незважаючи на вихідні, саме в цей час вони можуть як дізнатися про те, що на них чекають солідні грошові виплати, або — що ще краще — отримають їх. Залишиться тільки вигадати, куди витратити таку приємну суму, але з цим проблем не виникне.

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