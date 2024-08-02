Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 3-4 серпня

Нинішні вихідні, 3 та 4 серпня, об'єднує непроста енергетика, яка мало підходить для будь-яких – навіть для господарських та побутових – дій, лише для відпочинку.

Субота, 3 серпня, день чистої, світлої і що важливо, благотворної енергетики, коли небажано порушувати світову гармонію: під забороною різкі рухи, гучна мова, недобрі наміри, злі думки. Будь-які дії мають бути спрямовані на покращення, а не на погіршення навколишнього світу: можна бачити, але не можна руйнувати.

При цьому, оскільки активні рухи небажані, то й заняття бажано обирати відповідні – спокійні, заспокійливі. Неділя, 4 серпня, найнебезпечніший день місячного календаря, коли сили – як фізичні, так і моральні – закінчуються, через що настрій псується, а страхи, які «ховаються» в душі кожного з нас, виходять навужу і буквально атакують психіку. У такий час астрологи, як правило, радять нам залишитися вдома, і тут статус вихідного нам на допомогу: можна, залишившись у периметрі рідних стін, уникнути спілкування з неадекватними людьми та залишити у співрозмовниках лише приємних співрозмовників – наприклад, улюблених поетів та письменників. Кому пощастить у такий непростий, але цікавий час?

Діва

Діви, які давно мріяли про зустріч із людиною зі свого минулого, але ніяк не наважувалися зателефонувати або написати їй, нарешті будуть позбавлені такої необхідності: їхній друг чи коханий виявиться сміливішим і першим зробить крок назустріч. Від представників знака у такій ситуації знадобиться одне: їм варто відмовитися від зовнішньої холодності та продемонструвати тому, хто їм дорогий, усю силу своїх почуттів – це не так страшно, як їм здається.

Козеріг

Козероги матимуть можливість подумати над новою професійною ідеєю, яку отримають від світу в цей час. Вона може прийти несподівано – наприклад, її вдасться вловити в розмові зовсім незнайомих людей або вона буквально осінить представників знака. Важливо не це, а те, яким чином вони розпорядяться багатством, що звалилося на них – у прямому розумінні слова: успішна реалізація ідеї принесе солідні дивіденди.

Риби

Риби, які завжди ставлять на перше місце особисте життя, порадіють подіям, що відбудуться у цій сфері. Останнім часом представники знака – принаймні деякі з них – переживали через те, що людина, якій вони, м'яко кажучи, симпатизують, віддалилася і, як їм здавалося, не хоче з ними спілкуватися. Цьогорічні вихідні цілком можуть стати поворотним моментом у відносинах, які кардинальним чином зміняться на краще.

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