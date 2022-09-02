Кому зі знаків зодіаку пощастить у вихідні 3-4 вересня

Цьогорічні вихідні нерозривно пов'язані один з одним: від того, як людина проведе перший, багато в чому залежатимуть події та настрій другого.

3 і 4 вересня – не найпростіші дні місячного календаря, у цей час важливо усвідомити свої помилки та гріхи, вжити рішучих дій щодо їхнього виправлення, а також дотримуватися максимальної обережності – від цих днів можна очікувати будь-яких, зокрема найнесподіваніших, сюрпризів. Кому пощастить у такий складний час?

У суботу, 3 вересня, необхідно навести лад у відносинах із людьми, які, здавалося, вже зникли з вашого життя. Велика ймовірність їхньої появи, а з ним – і повернення питань, які колись були з ними пов'язані, і тепер знову нагадають про себе. Саме час розставити всі крапки над "і", або раз і назавжди завершивши стосунки, або почавши їх із чистого аркуша. Необхідно також визнати свої помилки та гріхи, якщо такі були останнім часом – тим, хто зможе очистити своє сумління, вдасться уникнути випробувань наступного дня – неділі, 4 вересня. У цей час зазвичай виходять на поверхню сили зла, які в інші місячні дні ховаються в темних закутках людської душі та світобудови. Небажано спілкуватися з негативно налаштованими чи незнайомими людьми – великий ризик бути ошуканими, також не варто нічого купувати – великий ризик витратити більше, ніж можна собі дозволити, зробивши солідний пролам у бюджеті.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам зірки наполегливо рекомендують звертати увагу на те, що не вкладатиметься у звичну картину світу: знаки, підказки інтуїції, сни, які присняться в одну з ночей. Якщо запам'ятати і правильно витлумачити побачене, можна буде знайти відповідь на важливе запитання – швидше, життєве, ніж професійне, але й останнє – що важливо – виключати не можна.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам доля приготувала справжній сюрприз – зустріч із людиною, з якою вони певний час тому розлучилися – найімовірніше, зі своєї вини. Причому це необов'язково буде колишній коханий, цілком можливо, що йтиметься про подругу, якої дуже не вистачає. Необхідно скористатися шансом, що випав, щоб налагодити стосунки – візаві охоче піде назустріч.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам не варто відмовлятися від вигідної фінансової пропозиції, яку вони – незважаючи на вихідні – можуть отримати у цей час. Найімовірніше, йтиметься не про зміну основного місця роботи, а про підробіток, який, проте, добре оплачуватиметься. Від представників знаку наразі хочуть отримати попередню згоду, проте не варто втрачати такий вдалий шанс.

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