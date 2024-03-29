Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 30-31 березня

Нинішні вихідні – 30 та 31 березня – можна назвати ідеальними для відпочинку, щоправда, за однієї умови: вони мають бути активними, інакше енергія, яку спрямують на Землю зірки, створить дискомфорт – як моральний, так і фізичний.

Субота, 30 березня, – день рішучих дій і подолання сумнівів. Буднього дня ці його якості не мали б ціни, оскільки дали б можливість подолати всі ймовірні перешкоди та досягти будь-якої мети. Але їх можна використовувати й вихідними, вирішуючи важливі особисті чи побутові питання, головне – в будь-якому разі діяти активно, не сумніваючись у правильності своїх вчинків.

В неділю, 31 березня, можна продовжувати все, що було розпочато напередодні. Особливо це стосується будь-яких творчих проєктів, хоч би якої сфери діяльності вони стосувалися. Звісно, на передній план вийде мистецтво та пов'язані з ним люди відповідних професій – вони зможуть реалізувати найсміливіші свої ідеї. Але й людям, чия робота далека від творчості, можна розраховувати на успіх, якщо вони вирішуватимуть будь-які – навіть суто технічні – завдання з креативної точки зору.

Близнята

Близнята зможуть налагодити стосунки з близькою людиною, з якою – через сварку, в якій найбільше були винними саме вони – не спілкувалися вже кілька років. За цей час вони багато разів дорікали собі тим, що трапилося, але не знали, як помиритися – боялися, що їх не пробачать. Цими днями обставини будуть вдалими для завершення конфлікту, головне – не прогаяти цей щасливий шанс.

Лев

Левам вдаватиметься цілковито все, до чого вони цими днями візьмуться: переважно йтиметься про особисті – або побутові – справи, але професійні також виключати не можна. Головне – діяти активно й рішуче, не звертаючи уваги на перешкоди, які можуть виникнути на цьому шляху. Тоді й результати потішать, оскільки перевершать усі – навіть дуже сміливі – очікування.

Козоріг

Козорогам пощастить у сфері, до якої вони ставляться максимально трепітно – фінанси. Найімовірніше, на них чекає несподіваний прибуток – наприклад, премія, яка впаде на картку вихідними, або дорогий подарунок, на який розщедриться кохана людина. У першому випадку треба грамотно розпорядитися отриманими коштами, у другому – подякувати тому, хто хотів потішити представників знака.

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