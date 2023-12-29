Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 30-31 грудня

Субота, 30 грудня, день, коли будь-які події пов'язані з вчинками, які людина здійснила у минулому – як далекому, так і не дуже. Зірки рекомендують проаналізувати, зрозуміти і прийняти те, що відбувається, а заразом зробити висновки зі своїх помилок, якщо такі мають місце. День також сприятливий для того, щоб будувати план на майбутнє – як мінімум, на наступний рік. Неділя, 31 грудня, не найлегший день місячного календаря. Але для останнього дня року, найкраща стратегія – залишатися вдома і зосередитися на підготовці до свята, бо це мінімізує неприємні симптоми нинішнього дня – насамперед конфлікти, які зараз відбуваються частіше, ніж у будь-яку іншу місячну добу. Але якщо зустрічей зі сторонніми можна уникнути, у взаєминах із близькими людьми необхідно виявити терпіння та розуміння – ці якості допоможуть не посваритися напередодні свята.

Телець

Тельці, незважаючи не найкращі вібрації місячного циклу, відчують надзвичайний приплив енергії, який дозволить виконати та перевиконати план передсвяткових заходів – як господарських, так і особистих. Варто скористатися сприятливою атмосферою для того, щоб порозумітися з близькою людиною: тим, хто поки що не зізнався у своїх почуттях, не варто з цим тягнути, а тим, хто посварився з коханою людиною, саме час помиритися з нею.

Діва

Дівам зірки наполегливо рекомендують провести ці – передсвяткові – дні зі своїми близькими – друзями та рідними, спілкування з ними не лише принесе представникам знака масу приємних емоцій, а й поповнить запаси енергії, які останнім часом почали вичерпуватися. Перебуваючи в компанії з любими людьми, їм вдасться налаштуватися на ліричний лад, згадати минуле, помріяти про майбутнє – це максимально сприятлива атмосфера для фінальних днів року.

Терези

Терези цими днями можуть влаштувати особисте життя, зустрівши людину своєї мрії – цілком можливо, що вони навіть захочуть назвати її своєю другою половинкою. Найімовірніше, вона виявиться незнайомцем, який випадково опиниться на їхньому шляху. Але можливий і інший – не менш роман цікавий – варіант: зірки рекомендують їм звернути увагу на людину, яку давно знають, але ніколи не розглядали її з романтичної точки зору, і, як з'ясується, даремно це робили.

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