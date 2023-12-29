Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 30-31 грудня

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
3126
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 30-31 грудня

Кому зі знаків Зодіаку пощастить у вихідні / Фото: Credits

Нинішні вихідні, 30 та 31 грудня, цілком відповідатимуть смисловому навантаженню, яке несуть дні напередодні Нового року. Їхня енергетика не завадить святковим клопотам і, водночас, сприятиме підбиттю життєвих підсумків. Кому пощастить у цей час?

Субота, 30 грудня, день, коли будь-які події пов'язані з вчинками, які людина здійснила у минулому – як далекому, так і не дуже. Зірки рекомендують проаналізувати, зрозуміти і прийняти те, що відбувається, а заразом зробити висновки зі своїх помилок, якщо такі мають місце. День також сприятливий для того, щоб будувати план на майбутнє – як мінімум, на наступний рік. Неділя, 31 грудня, не найлегший день місячного календаря. Але для останнього дня року, найкраща стратегія – залишатися вдома і зосередитися на підготовці до свята, бо це мінімізує неприємні симптоми нинішнього дня – насамперед конфлікти, які зараз відбуваються частіше, ніж у будь-яку іншу місячну добу. Але якщо зустрічей зі сторонніми можна уникнути, у взаєминах із близькими людьми необхідно виявити терпіння та розуміння – ці якості допоможуть не посваритися напередодні свята.

Телець

Тельці, незважаючи не найкращі вібрації місячного циклу, відчують надзвичайний приплив енергії, який дозволить виконати та перевиконати план передсвяткових заходів – як господарських, так і особистих. Варто скористатися сприятливою атмосферою для того, щоб порозумітися з близькою людиною: тим, хто поки що не зізнався у своїх почуттях, не варто з цим тягнути, а тим, хто посварився з коханою людиною, саме час помиритися з нею.

Діва

Дівам зірки наполегливо рекомендують провести ці – передсвяткові – дні зі своїми близькими – друзями та рідними, спілкування з ними не лише принесе представникам знака масу приємних емоцій, а й поповнить запаси енергії, які останнім часом почали вичерпуватися. Перебуваючи в компанії з любими людьми, їм вдасться налаштуватися на ліричний лад, згадати минуле, помріяти про майбутнє – це максимально сприятлива атмосфера для фінальних днів року.

Терези

Терези цими днями можуть влаштувати особисте життя, зустрівши людину своєї мрії – цілком можливо, що вони навіть захочуть назвати її своєю другою половинкою. Найімовірніше, вона виявиться незнайомцем, який випадково опиниться на їхньому шляху. Але можливий і інший – не менш роман цікавий – варіант: зірки рекомендують їм звернути увагу на людину, яку давно знають, але ніколи не розглядали її з романтичної точки зору, і, як з'ясується, даремно це робили.

Читайте також:

Привітання з Новим роком: типові помилки – Вчимо українську

Привітання з Новим роком: типові помилки – Вчимо українську

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3126
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація