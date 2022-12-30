Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 31 грудня – 1 січня

Цьогорічні вихідні минуть на контрасті чорного та білого, темряви та світла, зла та добра, що цілком логічно, оскільки йдеться про перехід від старого року до нового: ми залишаємо позаду все погане та йдемо до доброго.

31 грудня та 1 січня підходять як для відпочинку та святкування Нового року, так і для роботи: переважно вона, зі зрозумілих причин, буде домашньою, але й почати щось робити у професійному сенсі – хоча б скласти план на майбутнє – не лише можна, але й потрібно. Кому пощастить у такий непростий, але дуже цікавий час?

Субота, 31 грудня, випадає на один із найнеприємніших днів місячного календаря – у цей час астрологи радять якомога рідше залишати стіни свого будинку, який, як відомо, завжди – а в наш непростий час особливо – є фортецею, та максимально скоротити спілкування з оточенням. Якщо врахувати той факт, що останній день у році ми, як правило, проводимо у передсвяткових клопотах, і навіть зараз, у такий непростий час, не зможемо – і не захочемо – повністю від них відмовитися, то й проведемо його відповідно до побажань зірок. Вони також рекомендують хоча б кілька годин провести на самоті: згадати, яким був рік, що минув, відпустити негатив, який він нам приніс, і ще раз – подумки – пережити те добре, що – незважаючи на обставини, – він напевно приніс кожному з нас, і подякувати за це найвищим силам.

Місячна доба, що випадає на неділю, 1 січня, забезпечує людину великою кількістю потужної позитивної енергії – у такий час можна почати втілення в життя того, що в інший час здається абсолютно неможливим – головне зробити хоча б один крок на цьому шляху.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, які давно і, як їм здається, безнадійно закохані, несподівано для них самих вдасться знайти шлях до серця дорогої їм людини. Цікаво, що для цього їм не доведеться хитрувати, прораховувати всі можливі ходи чи розробляти тактику та стратегію. Одного випадкового слова – чи навіть погляду – виявиться достатньо для того, щоб зрозуміти: ця людина має до представника знака такі самі романтичні почуття.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам – особливо тим з них, хто давно перебуває у сварці з близьким другом чи коханою людиною – вдасться нарешті налагодити стосунки. Звичайно, всі чудово знають істину про те, що розбиту чашку склеїти неможливо, але представникам знака вдасться знайти потрібні слова для того, щоб максимально загладити свою провину і зробити так, щоб, за словами класика, все стало так, як було — іноді таке можливо .

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам – зрозуміло, тим, хто поки що не влаштував своє особисте життя – вдасться, залежно від стадії, на якій перебувають стосунки, отримати пропозицію руки і серця або офіційно їх оформити. Велика також ймовірність того, що представники знака, які опинилися в розлуці з близькою нею людиною, зможуть – хтось ненадовго, а хтось і назавжди – возз'єднатися з нею.

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