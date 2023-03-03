Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 4-5 березня

Сьогоднішні вихідні підходять для відпочинку лише наполовину, тому треба підготуватися до того, що доведеться не лише бездіяльно проводити час, а й працювати – причому дуже плідно.

4 та 5 березня призначені для різних справ, але настрій у людей незмінно буде позитивним, а отже, незважаючи на робочий настрій одного з днів, вдасться поповнити запас сил для роботи наступного тижня. Хто встигне більше за інших – кому пощастить у цей час?

Субота, 4 березня, – день квантового стрибка, коли кількість зусиль попереднього часу перейде в якість, змінивши як реальність, так і її сприйняття людиною. Необхідно бути готовими до справжніх чудес і відповідей на будь-які запитання, навіть пов'язані з паралельними світами, оскільки це ще й містичний день, коли стирається межа між ними та нашим світом. Можна навіть отримати звістку від давно померлої людини, щоправда, вигляд все матиме цілком реальний – наприклад, у книзі, яку давно ніхто не читав, знайдеться лист, написаний нею за життя, і викладені там факти будуть дуже доречними.

На неділю, 5 березня, вплине натхнення, яке кожен із нас отримав напередодні. День взагалі сприятливий для роботи, а в поєднанні з енергіями суботи, які продовжать свою дію й сьогодні, він зробить кожного з нас справді непереможним. Можна, незважаючи на вихідний день, розпочинати реалізацію будь-яких справ, причому не лише побутової та господарської, а й професійної якості – в понеділок можна буде успішно продовжити роботу над ними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам зірки приготували зустріч із людиною з їхнього минулого, про яку вони вже й думати забули – представники знака взагалі не пам'ятають тих, з ким довго не спілкуються. Але ця поява старого знайомого їх, безсумнівно, порадує, оскільки він зможе допомогти їм у професійному сенсі – складе їм протекцію, необхідну для отримання нової – цікавої та прибуткової – роботи.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви можуть сміливо братися до реалізації проєкту, підготовці якого вони останнім часом приділяли максимум уваги. Тригером для рішучого кроку стануть події суботи, які нададуть представникам знака важливу інформацію для роздумів, тому вже в неділю вони зможуть розпочати активні дії. Мети в такому разі вдасться досягти дуже швидко, що принесе не лише гарний гонорар, а й почесті.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії отримають чудовий шанс реалізувати себе в будь-якому виді творчості, причому це стосуватиметься не лише тих представників знака, які займаються нею професійно, а й новачків, які давно хотіли спробувати себе, наприклад, у живописі або літературі. Неймовірно, але факт: навіть ті, хто візьметься за роботу вперше, отримають високу оцінку критиків та перемогу на професійному конкурсі.

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