Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 4-5 листопада

4 і 5 листопада важко буде провести як суцільний вікенд – надто вже різняться місячні енергії цих днів. Але якщо підійти до планування дозвілля з урахуванням особливостей кожної доби, вийде цілком привабливо. Кому пощастить цими вихідними?

Субота, 4 листопада, – день, коли можна і потрібно отримувати нові знання, використовуючи для цього будь-який спосіб – від навчання у виші до самоосвіти. Щоправда, з огляду на вихідний день можна сказати, що актуальним буде саме другий спосіб. Тим, хто впевнений, що вже все знає і вчитися йому нема чого, зірки рекомендують систематизувати свої знання, розклавши їх по поличках. Мудрість, яка зійде на всіх у цей час, дозволить надати моральну підтримку будь-кому, тому не варто відмовляти тим, хто звернеться по допомогу, тим паче, що вам це буде зовсім нескладно.

Неділя, 5 листопада, – день, повний "пасток" і небезпек, тому зірки радять якомога менше спілкуватися зі своїм оточенням і без крайньої потреби не виходити з дому. Проте час сприятливий для того, щоб провести аналіз своєї діяльності та – відповідно – своїх помилок, а також для складання перспективних планів на найближчі тижні, тоді вже в понеділок можна розпочинати виправлення перших і реалізацію других.

Діва

Діви зможуть – нарешті! – помиритися з людиною, з якою посварилися вже доволі давно і весь час, що минув відтоді, думали лише про те, як налагодити стосунки. Хоч би які плани вони виношували, все станеться незалежно від них – вони вчергове зможуть переконатися в тому, що життя краще знає, як поліпшити наше буття – залишиться лише прийняти його допомогу з вдячністю.

Стрілець

Стрільці – особливо ті з них, хто давно думає про те, як спрямувати своє життя в інше – вдаліше – русло, отримають відповідь на своє запитання від зірок чи вищих сил – тут уже кому як більше подобається. Від представників знака в цій ситуації потрібно лише одне: зрозуміти, що їм треба зробити, і почати діяти, зробивши хоча б перший крок – саме з нього зазвичай усе й починається.

Козоріг

Козороги, стурбовані вирішенням питання місця проживання, цими вихідними знайдуть варіант, який влаштує їх в усіх розуміннях. І водночас немає особливого значення, яким буде нове житло – орендованим чи придбаним у власність, головне, що найближчим часом представники знака зможуть туди переїхати. Наразі ж можна будувати приємні плани щодо того, як зробити помешкання максимально затишним.

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