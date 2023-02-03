Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 4-5 лютого

Сьогоднішні вихідні підходять як для активної діяльності, так і для повноцінного відпочинку, а ще краще – поєднати одне з одним.

4 та 5 лютого – цілком протилежні один одному дні, коли можна встигнути абсолютно все, головне – прислухатися до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять. Кому пощастить у цей обнадійливий час?

Субота, 4 лютого, – день, коли місячна енергія перебуває на піку своєї потужності, тому немає такої справи, до якої не можна було б узятися в цей час – будь-яка приречена на успіх. Зрозуміло, вихідного дня йтиметься переважно про домашню роботу, та якщо є бажання підтягнути робочі "хвости" – перешкод цьому не буде. Головне, не перенапружитися і не витратити більше енергії, ніж потрібно для виконання саме цих завдань. Втім, навіть якщо це станеться, вже у неділю, 5 лютого, можна буде перевести подих і відновити сили, що вичерпуються. День сприятливий як для усамітнення, так і для культурної програми – відвідування театрів, музеїв і концертних залів.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці дізнаються щось таке, що їх дуже втішить. Найімовірніше, новина буде пов'язана з їхньою першим _ шкільним чи інститутським – коханням, про яке вони давно нічого не чули. Тепер у них з'явиться можливість не лише поспілкуватися онлайн, а й зустрітися з цією людиною. Головне – не припуститися старої помилки у стосунках, яка вже призводила до розставання.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – знакові, представники якого притягують до себе матеріальні блага, пощастить у фінансових питаннях будь-якого масштабу – від незначних, але водночас приємних, до великих і вагомих. Можливий несподіваний прибуток – наприклад, звістка про підвищення зарплати чи премії, яка прийде, незважаючи на вихідні, а також дорогий подарунок, про який давно мріялося.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, які є чи не головними скептиками зодіаку і з недовірою ставляться до всього, що не вкладається в матеріалістичну картину світу, в ці дні зіткнуться з тим, що інакше, ніж дивом, не назвеш. Для кожного представника знака воно набуде своєї – лише для нього важливої – форми, та головне, що вони вже не сумніватимуться в тому, що дива в нашому світі існують.

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